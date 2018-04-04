Доработать интернет-магазин на JOOMLA

[b]Сделать правки в шаблоне Аспро: Стройка, настройка CMRBitrix. ТЗ готов сбросить в личку.[/b]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Друзья, нужно внести правки в сайт www.tepe.com.ua
PSD-макет + Скрин-схема по алгоритму заказа
1) доставка Новой почтой.
При оформлении заказа юзер чтобы выбирал либо "Адрес доставки" или "Новая почта"
И дальше, если это Новая почта -> выбор города -> выбор отделения Новой почты. Если "адрес доставки", то соответственно, поля заполнял
2) В админке есть раздел "Промо-коды". Нужно настроить, чтобы пользователи могли вводить промо-коды при оплате.
3) Подключить гугл-аналитику
4) Добавить в оформление заказа выбор способа оплаты:
– карточкой
– наложенным платежом на Новой Почте
– наличкой (самовывоз)
Далее:
— Все должно работать в укр и рус версии сайта
— Если сумма заказа свыше 650 грн, доставка бесплатна.
— Текст “задействовать промо-код” до ввода такой как сейчас на макете. А при вводе в поле текста-цифр становится а) подчеркнутым и б) цвета 0075be
— По Львову сейчас доставка бесплатна, но будет платная. Поэтому когда выберут «курьером львов», там ниже пишется «бесплатно» черным, а когда станет платной, то будет указываться сумма, введенная в админке.
Она же будет суммироваться в Итоговой Стоимости внизу.
— «Итого к оплате» — после цифр «грн» сделать цветом 1b1b1b
— После оформления / нажатия кнопки «оформить заказ», в цетре экрана появляется надпись размером как заголовок ( http://prntscr.com/iyf2ok ) цвета 3b8dce СПАСИБО ЗА ЗАКАЗ!
Надпись через 4 сек исчезает и юзер оказывается на Главной
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