Доработать интернет-магазин на JOOMLA

Друзья, нужно внести правки в сайт www.tepe.com.ua

PSD-макет + Скрин-схема по алгоритму заказа

1) доставка Новой почтой.

При оформлении заказа юзер чтобы выбирал либо "Адрес доставки" или "Новая почта"

И дальше, если это Новая почта -> выбор города -> выбор отделения Новой почты. Если "адрес доставки", то соответственно, поля заполнял

2) В админке есть раздел "Промо-коды". Нужно настроить, чтобы пользователи могли вводить промо-коды при оплате.

3) Подключить гугл-аналитику

4) Добавить в оформление заказа выбор способа оплаты:

– карточкой

– наложенным платежом на Новой Почте

– наличкой (самовывоз)

Далее:

— Все должно работать в укр и рус версии сайта

— Если сумма заказа свыше 650 грн, доставка бесплатна.

— Текст “задействовать промо-код” до ввода такой как сейчас на макете. А при вводе в поле текста-цифр становится а) подчеркнутым и б) цвета 0075be

— По Львову сейчас доставка бесплатна, но будет платная. Поэтому когда выберут «курьером львов», там ниже пишется «бесплатно» черным, а когда станет платной, то будет указываться сумма, введенная в админке.

Она же будет суммироваться в Итоговой Стоимости внизу.

— «Итого к оплате» — после цифр «грн» сделать цветом 1b1b1b

— После оформления / нажатия кнопки «оформить заказ», в цетре экрана появляется надпись размером как заголовок ( http://prntscr.com/iyf2ok ) цвета 3b8dce СПАСИБО ЗА ЗАКАЗ!

Надпись через 4 сек исчезает и юзер оказывается на Главной