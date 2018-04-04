Обновление до актуальных версия ядра и модулей друпал 6/7

$20
Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки126 просмотров
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Имеется несколько проектов на 6м/7м друпал.

Требуется обновить ядро и модули, подправить верстку и кастомные шаблоны/скрипты, если просядут после обновления.

Могу делать заявки под каждый проект отдельно, как будет удобно исполнителю.

6 лет назад
OzZzzy
Павел 
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
день назад