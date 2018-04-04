[b]Сделать правки в шаблоне Аспро: Стройка, настройка CMRBitrix. ТЗ готов сбросить в личку.[/b]
Обновление до актуальных версия ядра и модулей друпал 6/7
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется несколько проектов на 6м/7м друпал.
Требуется обновить ядро и модули, подправить верстку и кастомные шаблоны/скрипты, если просядут после обновления.
Могу делать заявки под каждый проект отдельно, как будет удобно исполнителю.
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