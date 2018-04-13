Настроить ватермарки на движке Piwigo

Системы управления (CMS)Завершен1 заявка163 просмотра
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Необходимо настроить ватермарки на движке Piwigo. Сейчас они размещаются на фото с помощью стандартного функционала, но на разных фото ватермарка может быть разного размера - больше, или меньше. Необходимо чтобы на всех фото они были одинакового размера. 

6 лет назад
alexandr100
Александр 
28 летГермания
13 лет в сервисе
Был
10 дней назад
Выбранный исполнитель
srincv
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$10
1 день
Отзыв недоступен.
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