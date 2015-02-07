srincv

Согонов srincv

 
38 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Вэб-разработчик

Имеются знания и практический опыт в области:

  • веб-хостинг (apache, nginx, mysql), со всеми вытекающими знаниями в настройке и поддержке;
  • языки программирования: PHP, python;
  • большой опыт в написании shell-скриптов для различных целей (автоматизация процессов на сервере, парсинг данных и т.д.)
  • знаком с большинством современных CMS, особенно большой опыт имею с Joomla (пишу для своих целей различные модули, компоненты, шаблоны, легко интегрирую свой код внутри фреймворка Joomla), Wordpress;
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процент рекомендаций
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рейтинг фрилансера
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0 из 5

Отзывы заказчиков

alexandr100
Александр 
30 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Настроить ватермарки на движке Piwigo
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
fanya73
38 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Небольшие правки на WP срочно СЕГОДНЯ!
WordPress
Отличны исполнитель - все быстро и качественно!
Задание объяснил понятно. Предоставил нужную информацию для решения проблемы.
Ответный отзыв
peregon6
Иван 
82 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва
$6
10 баллов
10 лет назад
Cделать видимым пароль при регистрации (Joomla 3.3)
Joomla
Все ок
задача понятная, оплата в срок
Ответный отзыв
peregon6
Иван 
82 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва
$7
10 баллов
10 лет назад
Переделать вид модуля (Joomla 3.3) Jcomments_latest
Joomla
все ок
задача понятная, оплата в срок
Ответный отзыв
peregon6
Иван 
82 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва
$7
10 баллов
10 лет назад
Вставить (прикрутить) watermark к галерее SimpleImageGallery в k2
Все качественно в срок
задача понятная, оплата в срок
Ответный отзыв
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