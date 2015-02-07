Вэб-разработчик
Имеются знания и практический опыт в области:
- веб-хостинг (apache, nginx, mysql), со всеми вытекающими знаниями в настройке и поддержке;
- языки программирования: PHP, python;
- большой опыт в написании shell-скриптов для различных целей (автоматизация процессов на сервере, парсинг данных и т.д.)
- знаком с большинством современных CMS, особенно большой опыт имею с Joomla (пишу для своих целей различные модули, компоненты, шаблоны, легко интегрирую свой код внутри фреймворка Joomla), Wordpress;
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
7 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$5
10 баллов
7 лет назад
WordPress
Отличны исполнитель - все быстро и качественно!
Ответный отзыв
Задание объяснил понятно. Предоставил нужную информацию для решения проблемы.
$6
10 баллов
10 лет назад
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10 баллов
10 лет назад
$7
10 баллов
10 лет назад
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