Небольшие правки на WP срочно СЕГОДНЯ!

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Системы управления (CMS)Завершен7 заявок177 просмотров
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Есть сайт http://telegraf.company/

После переноса с тестового хостинга, некоторые картинки так и подгружаются оттуда - нужно сменить чтобы загружались с нового + не работает форма отправки сообщений

Срок - сегодня

Стоимость от Вас

6 лет назад
fanya73
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
srincv
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$5
1 день
Отличны исполнитель - все быстро и качественно!
Задание объяснил понятно. Предоставил нужную информацию для решения проблемы.
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