Настройка пула для майнинга

Необходима консультация для настройки Оpen Еthereum Pool под разные системы оплаты. Сами пулы установлены и работают в системе PROP. Необходимо их перенастроить в Solo и PPLNS.

Со специалистом, который может администрировать пулы и знает специфику их работы будем сотрудничать на постоянной основе.