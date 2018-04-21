Обновление нескольких сайтов на ModX Evo

Друзья, нужно внести правки в сайт [url=https://www.tepe.com.ua/]www.tepe.com.ua[/url] [url=https://drive.google.com/file/d/12ZhrK-rTrUb_GP1qMxNdwusERf5nz2gv/view?usp=sharing]PSD-макет[/url] + [url=https://drive.google.com/file/d/1GVXyRqDcgG7KNvdtiQLWR6XHVc33odSa/view?usp=sharing]Скрин-схема[/url] по алгоритму заказа 1) доставка Новой почтой. При оформлении заказа юзер чтобы выбирал либо "Адрес доставки" или "Новая почта" И дальше, если это Новая почта -> выбор города -> выбор отделения Новой почты. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо обновить несколько сайтов на ModX Evo с версии 1.2.1 до последней.
Нужен человек хорошо разбирающийся в этой CMS, так как по крайней мере один из сайтов после обновления до версии 1.3.7 перестает работать и выдает ошибку. Остальные возможно обновятся без проблем.
В заявках присылайте:
- Опыт с данной CMS
- Стоимость работы в час или за обновление одного сайта (могу сбросить базу и файлы для того, чтобы оценить сложность).
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт6 лет назад
Добрый день необходимо доработать сайт [url=http://gzk.kz/]http://gzk.kz/ [/url]в следующих моментах: 1. В карточке товара заменить модуль увеличения фотографий на такой как у [url=https://www.wildberries.ru/catalog/5016101/detail.aspx?targetUrl=BP]https://www.wildberries.ru/catalog/5016101/detail.aspx?targetUrl=BP[/url] Ссылка на пример страницы карточки товара: [url=http://gzk.kz/catalog/bond-non-1283-281.html]http://gzk.kz/catalog/bond-non-1283-281.html[/url] 2. В каталоге в левой боковой панели, под ползунками, добавить развертываемый список по ...Закрыт6 лет назад
Необходима консультация для настройки Оpen Еthereum Pool под разные системы оплаты. Сами пулы установлены и работают в системе PROP. Необходимо их перенастроить в Solo и PPLNS. Со специалистом, который может администрировать пулы и знает специфику их работы ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт6 лет назад
Есть небольшой сайт, который работает на Drupal 6, необходимо мигрировать ресурс на Drupal 8 используя инструменты Migrate API. Подробности по заданию кандидатам. Задача срочная.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Всім привіт. Потрібен хороший програміст який розбирається в Wordpress. А тобто вміє розробити тему для даної CMS, плагіни, acf wordpress, верстка і так далі тобто FULL BackEnd, FrontEnd. Робота проектна тобто є певні проекти, з кожним ...Закрыт6 лет назад
Необходимо настроить ватермарки на движке Piwigo. Сейчас они размещаются на фото с помощью стандартного функционала, но на разных фото ватермарка может быть разного размера - больше, или меньше. Необходимо чтобы на всех фото они были ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $20
Имеется несколько проектов на 6м/7м друпал. Требуется обновить ядро и модули, подправить верстку и кастомные шаблоны/скрипты, если просядут после обновления. Могу делать заявки под каждый проект отдельно, как будет удобно исполнителю.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Всем привет, переношу сайт с CMS Joomla на CMS WordPress От вас нужна помощь в настройке страницы блога, прикрепил в файле задачуЗакрыт6 лет назад
Есть магазин на BmShop. Требуется внести изменения в структуру и функционал магазина на примере уже существующего сайта (совместив наши и новые возможности, а не полностью скопировав образец.) Ищем специалиста, знающего этот движок и работавшего с ним. При ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Так как будут предоставлены доступы к существующему сайту принимаю предложения только от исполнителей с рейтингом и историей. Зарегистрированным вчера, без истории заказ не может быть выдан. Задача перенести сайт к другому хостеру. Прошу сделать предложение по ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен6 лет назад