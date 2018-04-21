Обновление нескольких сайтов на ModX Evo

Необходимо обновить несколько сайтов на ModX Evo с версии 1.2.1 до последней.

Нужен человек хорошо разбирающийся в этой CMS, так как по крайней мере один из сайтов после обновления до версии 1.3.7 перестает работать и выдает ошибку. Остальные возможно обновятся без проблем.

В заявках присылайте:

- Опыт с данной CMS

- Стоимость работы в час или за обновление одного сайта (могу сбросить базу и файлы для того, чтобы оценить сложность).