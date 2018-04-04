Потрібен програміст з хорошими знаннями Wordpress

Друзья, нужно внести правки в сайт [url=https://www.tepe.com.ua/]www.tepe.com.ua[/url] [url=https://drive.google.com/file/d/12ZhrK-rTrUb_GP1qMxNdwusERf5nz2gv/view?usp=sharing]PSD-макет[/url] + [url=https://drive.google.com/file/d/1GVXyRqDcgG7KNvdtiQLWR6XHVc33odSa/view?usp=sharing]Скрин-схема[/url] по алгоритму заказа 1) доставка Новой почтой. При оформлении заказа юзер чтобы выбирал либо "Адрес доставки" или "Новая почта" И дальше, если это Новая почта -> выбор города -> выбор отделения Новой почты. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всім привіт. Потрібен хороший програміст який розбирається в Wordpress. А тобто вміє розробити тему для даної CMS, плагіни, acf wordpress, верстка і так далі тобто FULL BackEnd, FrontEnd. Робота проектна тобто є певні проекти, з кожним днем стає все більше проектів. Оплата по проектно тобто аванс до початку роботи і решта суми після здачі проекту. Роботи багато. Шукаю програміста виключно з міста Івано-Франківськ. Робота Віддалена.
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