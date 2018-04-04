Потрібен програміст з хорошими знаннями Wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок151 просмотр
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 Всім привіт. Потрібен хороший програміст який розбирається в Wordpress. А тобто вміє розробити тему для даної CMS, плагіни, acf wordpress, верстка і так далі тобто FULL BackEnd, FrontEnd. Робота проектна тобто є певні проекти, з кожним днем стає все більше проектів. Оплата по проектно тобто аванс до початку роботи і решта суми після здачі проекту. Роботи багато. Шукаю програміста виключно з міста Івано-Франківськ. Робота Віддалена.

WordPress
6 лет назад
irisx27
Сергей 
28 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад