Нужна натяжка верстки на самопис

Добрый день необходимо доработать сайт [url=http://gzk.kz/]http://gzk.kz/ [/url]в следующих моментах: 1. В карточке товара заменить модуль увеличения фотографий на такой как у [url=https://www.wildberries.ru/catalog/5016101/detail.aspx?targetUrl=BP]https://www.wildberries.ru/catalog/5016101/detail.aspx?targetUrl=BP[/url] Ссылка на пример страницы карточки товара: [url=http://gzk.kz/catalog/bond-non-1283-281.html]http://gzk.kz/catalog/bond-non-1283-281.html[/url] 2. В каталоге в левой боковой панели, под ползунками, добавить развертываемый список по ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется натяжка на самопис.
На сайте должна быть админк, л.к. , регистрация, вход, добавить объявление, категории, теги и т.д.
Верстка прикрепил.
Без цен не рассмотриваю заявки.
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