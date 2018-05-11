Нужна натяжка верстки на самопис

Один из самых лучших программистов! Очень грамотный программист и очень хороший человек. Мы вместе за 1.5 месяца успели закрыть более 10-и проектов. Если кто то сомневаться в Дмитрий пишите мне я вам покажу его работы. С чистой совестью рекомендуем.