Доработка фильтров, опций Opencart.

Друзья, нужно внести правки в сайт [url=https://www.tepe.com.ua/]www.tepe.com.ua[/url] [url=https://drive.google.com/file/d/12ZhrK-rTrUb_GP1qMxNdwusERf5nz2gv/view?usp=sharing]PSD-макет[/url] + [url=https://drive.google.com/file/d/1GVXyRqDcgG7KNvdtiQLWR6XHVc33odSa/view?usp=sharing]Скрин-схема[/url] по алгоритму заказа 1) доставка Новой почтой. При оформлении заказа юзер чтобы выбирал либо "Адрес доставки" или "Новая почта" И дальше, если это Новая почта -> выбор города -> выбор отделения Новой почты. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день! Столкнулись с такой проблемой..
Мы начали создавать сайт на CMS Opencart, тематика сайта продажа оправ, очковых и контактных линз.
При подборе контактных линз учитываются параметры рецепта, такие как: "SPH", "CYL", "BC", "ОСЬ".
Диапазон этих значений очень большой.
Допустим у sph от -25.00 до +15.00 (от -25.00 до -6.00 шаг 0.5, -6.00 до +4.00 шаг 0.25, от +4.00 до +15.00 шаг 0.5) и так далее.
По cyl аналогичные значения.
По BC параметры от 8.3 до 9.0.
Ось от 0 до 180 с шагом 5.
От выбора параметра зависит стоимость линзы.
Если линза цветная, то добавляется параметр цвета.
У каждого названия линз свои параметры.
Так же есть параметры линзы, такие как "Срок ношения", "Материал", "Количество шт. в упаковке".
В очковых линзах параметров еще больше.
Необходимо сделать так, чтобы клиент заходил на сайт в раздел контактные линзы.
В левой части открывались фильтры Цена (ползунок), "Поиск" по категории, "Срок ношения", "Материал", "Количество шт. в упаковке". (Для реализации данной задачи был установлен фильтр Mega Filter Pro, настроить не получилось).
При захождении в карточку товара, клиент выбирал свои параметры рецепта (те, которые есть только у данной линзы). Для реализации данной задачи был установлен модуль "Связанные опции").
И по каждой линзе с каждым параметром должна быть возможность в дальнейшем вести учет, т.е. это должна быть отдельная единица товара.
Обязательное условие : 1. На сайте мы видим одну карточку товара, внутри карточки можно выбрать параметры рецепта, не общие, а которые относятся только к этой линзе.
Например:
Линза с названием "Air Optix plus HydraGlyde"
SPH от "-12.00" до "-6.50" (шаг 0.5), от "-6.00" до "-0.50" (шаг 0.25), от "+1.00" до "+8.00" шаг (0.5).
BC: "8.6"
Материал: "Силикон-гидрогелевые"
Срок ношения: "1 месяц"
Кол-во штук в упаковке: "3 шт."
Стоимость: "1028 руб."
2. В зависимости от заданных параметров может изменяться цена.
3. По каждому набору параметров должна быть возможность проставить кол-во на складе.
Например: со sph: -12.00 может быть кол-во 3, с -11.50 может быть кол-во 6, с -11.00 может быть кол-во 5 и т.д.
Если линза имеет параметр и sph и cyl и оси, то со sph: -12.00, cyl: -5.00, ax 10 - количесво 3, sph: -12.00, cyl: -5.00, ax 20 - кол-во 3, sph: -12.00, cyl: -5.00, ax 60
Доработка может быть на чистом php, или в соответствии с функционалом opencart.
Стоимость и сроки по договоренности.
В итоге в SQL должно быть реализовано 2 основные таблицы.
В первой таблице 1 должно быть id товара на сайте, название товара, параметры "Срок ношения", "Материал", "Кол-во штук в упаковке", "Поставщик", "Производитель", изображение, сео метки и т.д. (возможно еще какие-то параметры будут).
Во второй таблице 2 по id товара на сайте (из табл. 1), название товара (должна формироваться маска из названия товара таблицы 1, sph, cyl, add, ось, срок ношения (табл. 1), материал (табл. 1), кол-во штук в упаковке (табл. 1)) , должны отображаться столбцы с параметрами sph, сyl, BC, ось, стоимость закупки, розничная стоимость, кол-во штук. и будет присваиваться id номенклатуры (для учета товаров).
При захождении на сайт клиент должен видеть товар, который представлен в таблице 1, когда клиент кладет товар в корзину, или хочет по параметрам просмотреть стоимость, то обращение должно идти к таблице два. Когда приходит заказ с сайта, все действия должны происходить с товаром из табл. 2.
Сроки и стоимость по договоренности.
Очень жду ответа! Спасибо!
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