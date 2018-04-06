Несколько мелких доработок на joomshopping

$15
Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки145 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В маленьком интернет-магазине на joomshopping golden-lady. com.ua нужно сделать: 

  • Добавить "под заказ"  с возможностью выбора "под заказ 14-21 день", "под заказ 14-30 дней")
  • Удалить краткое описание товара в категориях
  • Удалить виджет комментариев вконтакте и поставить обычные комментарии для сайта
  • После того, как мы положили товар в корзину, должно всплывать окошко с пунктами "продолжить покупки" и "оформить заказ".
6 лет назад
tumurk
38 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 года назад