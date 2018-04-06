Zoho CRM / Deluge script разработка

$1000
Системы управления (CMS)Закрытнет заявок201 просмотр
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Всем привет,  

Нужен разработчик Zoho CRM / Deluge script с опытом работы с этой системой.  

Заказчик из сша, разнообразные задачи на длительный срок.  

Оплата почасовая по договоренности.  

Приложения зохо  

www.zoho.com/one/applicat...  

И Deluge язык на котором нужно писать доработки  

www.zoho.eu/creator/help/...  

Жду ваших предложений!  

С наилучшими,  

Олег

6 лет назад
marknaumov
28 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
4 года назад