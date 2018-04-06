2 Правки по сайту на Opencart 2.3

Здравствуйте.

Есть сайт http://homeart.p92917g6.beget.tech - на нашем тестовом хосте.

Необходимо:

1.Решить вопрос с тем, что на мобильных устройствах поиск не работает

2.В мобильной версии по нажатию на зеленую кнопку с трубкой в правом нижнем углу, надо сделать модальное окно https://yadi.sk/i/_FEi_Kpb3U9YYg

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В импуте телефона - маска как и на всех формах