Нужен человек со знанием PHP и Вордпресса

Есть одностраничник на вордпрессе, нужно сделать возможность добавления разноразмерных новых кейсов внизу страницы (однотипные всплывающие окна на несколько экранов, настраиваемые под каждый кейс компании) устранить косяки верстки, сделать все по сетке который расползается на всю ...