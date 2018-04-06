Адаптивная верстка + натяжка на wordpress

https://yadi.sk/d/k6Zwvv243Tuoi2 - сверстать сайт согласно макетам, выполнить натяжку на wordpress. Верстка адаптивная, кроссбраузерная, соответствующая макетам на ПК на 100%.

Нюанс:

Сайт должен иметь несколько версий:

1. Общий сайт, размещенный на основном домене - сибирскиекровельщики.рф. При загрузке - выбор города.

2. Копии сайта размещенные на поддоменах, таких как кемерово.сибирскиекровельщики.рф, томск.сибирскиекровельщики.рф и т д. На поддоменах не должно быть признаков присутствия компании в других регионах.

То есть это изначально нужно предусмотреть при разработке.