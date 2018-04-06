Адаптивная верстка + натяжка на wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок210 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

https://yadi.sk/d/k6Zwvv243Tuoi2 - сверстать сайт согласно макетам, выполнить натяжку на wordpress. Верстка адаптивная, кроссбраузерная, соответствующая макетам на ПК на 100%. 

Нюанс:

Сайт должен иметь несколько версий:

1. Общий сайт, размещенный на основном домене - сибирскиекровельщики.рф. При загрузке - выбор города.

2. Копии сайта размещенные на поддоменах, таких как кемерово.сибирскиекровельщики.рф, томск.сибирскиекровельщики.рф и т д. На поддоменах не должно быть признаков присутствия компании в других регионах.

То есть это изначально нужно предусмотреть при разработке.

WordPress
6 лет назад
Exteel
Кирилл 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
  • Похожие заказы

  • Сделать добавление кейсов в CMS Wordpress

    Есть одностраничник на вордпрессе, нужно сделать возможность добавления разноразмерных новых кейсов внизу страницы (однотипные всплывающие окна на несколько экранов, настраиваемые под каждый кейс компании) устранить косяки верстки, сделать все по сетке который расползается на всю ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Необходим программист JoomShopping 4.7.0

    Здравствуйте! Необходимо решить  следующую задачу: [url=http://www.xn--e1anfdfcbhbs4g.xn--p1ai/produktsiya/remennaya-peredacha]http://www.xn--e1anfdfcbhbs4g.xn--p1ai/produktsiya/remennaya-peredacha[/url]- здесь представлено более сотни компрессоров разных производителей. Их можно рассортировать по производителям и по производительности: до 2м кубических и так далее. Если же не пользоваться фильтром, то все компрессоры идут в ...

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Масштабные доработки по 1С-Битрикс

    Увеличить производительность, скорость загрузки, исправить ошибки, накрутить полезняшек. Малый Бизнес, хостинг nic.ru, тариф Битрикс-3 Детали во вложении. Порядок оплаты - поэтапно. Форма оплаты обсуждается. Пожалуйста, отвечайте с ценами  и сроками (хотя бы предварительными) за конкретные пункты. Допускаю возможность работы нескольких ...

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Поставить сайт

    Необходимо сверстать и поставить сайт на MODX. Необходимо сделать адаптивную верстку. В макете всего две страницы...главная и внутренняя. Макет главной к заданию прикладываю. От вас стоимость за верстку и на натяжку на MODX и настройку ...

    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • 2 Правки по сайту на Opencart 2.3

    $20

    Здравствуйте. Есть сайт http://homeart.p92917g6.beget.tech - на нашем тестовом хосте. Необходимо: 1.Решить вопрос с тем, что на мобильных устройствах поиск не работает 2.В мобильной версии по нажатию на зеленую кнопку с трубкой в правом нижнем углу, надо сделать модальное окно https://yadi.sk/i/_FEi_Kpb3U9YYg Телефоны с ...

    OpenCart
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад