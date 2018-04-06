Масштабные доработки по 1С-Битрикс

Есть одностраничник на вордпрессе, нужно сделать возможность добавления разноразмерных новых кейсов внизу страницы (однотипные всплывающие окна на несколько экранов, настраиваемые под каждый кейс компании) устранить косяки верстки, сделать все по сетке который расползается на всю ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Увеличить производительность, скорость загрузки, исправить ошибки, накрутить полезняшек.
Малый Бизнес, хостинг nic.ru, тариф Битрикс-3
Детали во вложении.
Порядок оплаты - поэтапно. Форма оплаты обсуждается.
Пожалуйста, отвечайте с ценами и сроками (хотя бы предварительными) за конкретные пункты.
Допускаю возможность работы нескольких специалистов (в разные периоды) в силу разнотипности задач.
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен6 лет назад
Добрый день! На ВП сайте необходимо добавить несколько кастомных страниц. Они в принципе уже есть, нужно повторить, возможно внести какието правки.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен6 лет назад
[b]Fatal error[/b]: Allowed memory size of 67108864 bytes exhausted (tried to allocate 26252 bytes) вчера все прекрасно работало, сегодня пытался загрузить фото и вот...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Необходимо сверстать и поставить сайт на MODX. Необходимо сделать адаптивную верстку. В макете всего две страницы...главная и внутренняя. Макет главной к заданию прикладываю. От вас стоимость за верстку и на натяжку на MODX и настройку ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $20
Здравствуйте. Есть сайт http://homeart.p92917g6.beget.tech - на нашем тестовом хосте. Необходимо: 1.Решить вопрос с тем, что на мобильных устройствах поиск не работает 2.В мобильной версии по нажатию на зеленую кнопку с трубкой в правом нижнем углу, надо сделать модальное окно https://yadi.sk/i/_FEi_Kpb3U9YYg Телефоны с ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $12
Нужно сделать 4 несложные доработки на вордпресе. ТЗ кину в личку.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $20
Необходимо адаптировать модуль Mega Filter PRO для шаблона Revolution 4.0.7 + OCStore 2.3.0.2. Адаптация через OCMOD без использования костылей.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Есть сайт на джумле https://goo.gl/CENKGk Необходимо заменить главную страницу целиком. В заявках указывайте стоимость вашей работы, сроки, ваши готовые работы.Закрыт6 лет назад
Ищу Программиста Opencart 2.3 для доработки функционала сайта за адекватные деньги. Сайт по продаже телефонов. Небольшое ТЗ: 1. Сделать выбор цвета телефона в каждом товаре (при нажатии на цвет, должно отправлять на товар этого цвета и этой модели. Например, ...Закрыт6 лет назад
Сделать так что бы Wordpress и тема не создавали десяток миниатюр при загрузке фотоЗакрыт6 лет назад