Необходим программист JoomShopping 4.7.0

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки133 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте! Необходимо решить  следующую задачу: http://www.xn--e1anfdfcbhbs4g.xn--p1ai/produktsiya/remennaya-peredacha- здесь представлено более сотни компрессоров разных производителей. Их можно

рассортировать по производителям и по производительности: до 2м кубических и

так далее. Если же не пользоваться фильтром, то все компрессоры идут в сплошную

перемешку. Необходимо все компрессоры расположить по порядку от меньшей

производительности к большей. Производительность указана вторым столбцом после

столбца «Модели». Комрессоры должны автоматически встать в стройный ряд от

меньшей производительности к большей. При добавлении новых компрессоров должна

быть возможность автоматически новой позиции встать в соответствующее положение

относительно других по производительности.

В качестве примера того как этодолжно выглядеть привожу страницы http://www.xn--e1anfdfcbhbs4g.xn--p1ai/kompressory/spiralnye,http://www.xn--e1anfdfcbhbs4g.xn--p1ai/produktsiya/privod-cherez-reduktor, http://www.xn--e1anfdfcbhbs4g.xn--p1ai/produktsiya/sukhoe-szhatie. Все это я делал вручную, а хотелось бы автоматизировать, ведь банально при

ручной сортировке, если появляется новая позиция, то придется вручную полностью

все переделывать.

И вот такую автоматическуювозможность сортировки нужно сделать для всего JoomShopping 4.7.0, чтобы сортироватьавтоматом все компрессоры http://www.xn--e1anfdfcbhbs4g.xn--p1ai/kompressory

6 лет назад
aksinenko_new
Александр 
41 годРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Сделать добавление кейсов в CMS Wordpress

    Есть одностраничник на вордпрессе, нужно сделать возможность добавления разноразмерных новых кейсов внизу страницы (однотипные всплывающие окна на несколько экранов, настраиваемые под каждый кейс компании) устранить косяки верстки, сделать все по сетке который расползается на всю ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Масштабные доработки по 1С-Битрикс

    Увеличить производительность, скорость загрузки, исправить ошибки, накрутить полезняшек. Малый Бизнес, хостинг nic.ru, тариф Битрикс-3 Детали во вложении. Порядок оплаты - поэтапно. Форма оплаты обсуждается. Пожалуйста, отвечайте с ценами  и сроками (хотя бы предварительными) за конкретные пункты. Допускаю возможность работы нескольких ...

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Поставить сайт

    Необходимо сверстать и поставить сайт на MODX. Необходимо сделать адаптивную верстку. В макете всего две страницы...главная и внутренняя. Макет главной к заданию прикладываю. От вас стоимость за верстку и на натяжку на MODX и настройку ...

    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • 2 Правки по сайту на Opencart 2.3

    $20

    Здравствуйте. Есть сайт http://homeart.p92917g6.beget.tech - на нашем тестовом хосте. Необходимо: 1.Решить вопрос с тем, что на мобильных устройствах поиск не работает 2.В мобильной версии по нажатию на зеленую кнопку с трубкой в правом нижнем углу, надо сделать модальное окно https://yadi.sk/i/_FEi_Kpb3U9YYg Телефоны с ...

    OpenCart
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сайт на джумле

    Есть сайт на джумле https://goo.gl/CENKGk  Необходимо заменить главную страницу целиком.  В заявках указывайте стоимость вашей работы, сроки, ваши готовые работы.

    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад