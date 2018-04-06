Необходим программист JoomShopping 4.7.0

Здравствуйте! Необходимо решить следующую задачу: http://www.xn--e1anfdfcbhbs4g.xn--p1ai/produktsiya/remennaya-peredacha- здесь представлено более сотни компрессоров разных производителей. Их можно

рассортировать по производителям и по производительности: до 2м кубических и

так далее. Если же не пользоваться фильтром, то все компрессоры идут в сплошную

перемешку. Необходимо все компрессоры расположить по порядку от меньшей

производительности к большей. Производительность указана вторым столбцом после

столбца «Модели». Комрессоры должны автоматически встать в стройный ряд от

меньшей производительности к большей. При добавлении новых компрессоров должна

быть возможность автоматически новой позиции встать в соответствующее положение

относительно других по производительности.

В качестве примера того как этодолжно выглядеть привожу страницы http://www.xn--e1anfdfcbhbs4g.xn--p1ai/kompressory/spiralnye,http://www.xn--e1anfdfcbhbs4g.xn--p1ai/produktsiya/privod-cherez-reduktor, http://www.xn--e1anfdfcbhbs4g.xn--p1ai/produktsiya/sukhoe-szhatie. Все это я делал вручную, а хотелось бы автоматизировать, ведь банально при

ручной сортировке, если появляется новая позиция, то придется вручную полностью

все переделывать.

И вот такую автоматическуювозможность сортировки нужно сделать для всего JoomShopping 4.7.0, чтобы сортироватьавтоматом все компрессоры http://www.xn--e1anfdfcbhbs4g.xn--p1ai/kompressory