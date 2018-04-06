Личный кабинет на сайт

Здравствуйте всем!Есть сайт управляющей компании. сделанный на WP. Сайт простецкий "одноклеточный". На него надо навесить личный кабинет пользователя.Кабинет должен работать так: зашел -зарегистрировался- получил аккаунт- плачу коммуналку - могу вызвать службы онлайн - имею возможность получить ответ на простейшие вопросы .С вас: срок, стоимость. Сроки будут сжатые. За просрочку буду карать. Оплата только на карту. Крайне желательно - Альфа банка. Можно на Альфу в Беларуси.ОБЯЗАТЕЛЬНО прислать примеры выполнения подобных работ.Решение будет принято к концу следующей неделе поэтому " приступлю через 30 секунд" просьба не писать и мозг мне в личку не выносить)))Заранее благодарен всем отозвавшимся.