Личный кабинет на сайт

Добрый день! На ВП сайте необходимо добавить несколько кастомных страниц. Они в принципе уже есть, нужно повторить, возможно внести какието правки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте всем!Есть сайт управляющей компании. сделанный на WP. Сайт простецкий "одноклеточный". На него надо навесить личный кабинет пользователя.Кабинет должен работать так: зашел -зарегистрировался- получил аккаунт- плачу коммуналку - могу вызвать службы онлайн - имею возможность получить ответ на простейшие вопросы .С вас: срок, стоимость. Сроки будут сжатые. За просрочку буду карать. Оплата только на карту. Крайне желательно - Альфа банка. Можно на Альфу в Беларуси.ОБЯЗАТЕЛЬНО прислать примеры выполнения подобных работ.Решение будет принято к концу следующей неделе поэтому " приступлю через 30 секунд" просьба не писать и мозг мне в личку не выносить)))Заранее благодарен всем отозвавшимся.
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен6 лет назад
https://yadi.sk/d/k6Zwvv243Tuoi2 - сверстать сайт согласно макетам, выполнить натяжку на wordpress. Верстка адаптивная, кроссбраузерная, соответствующая макетам на ПК на 100%. Нюанс: Сайт должен иметь несколько версий: 1. Общий сайт, размещенный на основном домене - сибирскиекровельщики.рф. При загрузке - выбор ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Необходимо решить следующую задачу: [url=http://www.xn--e1anfdfcbhbs4g.xn--p1ai/produktsiya/remennaya-peredacha]http://www.xn--e1anfdfcbhbs4g.xn--p1ai/produktsiya/remennaya-peredacha[/url]- здесь представлено более сотни компрессоров разных производителей. Их можно рассортировать по производителям и по производительности: до 2м кубических и так далее. Если же не пользоваться фильтром, то все компрессоры идут в ...Закрыт6 лет назад
Сверстать и натянуть главную, услуги, продукцию, о нас и контакты.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен6 лет назад
Увеличить производительность, скорость загрузки, исправить ошибки, накрутить полезняшек. Малый Бизнес, хостинг nic.ru, тариф Битрикс-3 Детали во вложении. Порядок оплаты - поэтапно. Форма оплаты обсуждается. Пожалуйста, отвечайте с ценами и сроками (хотя бы предварительными) за конкретные пункты. Допускаю возможность работы нескольких ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт6 лет назад
[b]Fatal error[/b]: Allowed memory size of 67108864 bytes exhausted (tried to allocate 26252 bytes) вчера все прекрасно работало, сегодня пытался загрузить фото и вот...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Необходимо сверстать и поставить сайт на MODX. Необходимо сделать адаптивную верстку. В макете всего две страницы...главная и внутренняя. Макет главной к заданию прикладываю. От вас стоимость за верстку и на натяжку на MODX и настройку ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $20
Здравствуйте. Есть сайт http://homeart.p92917g6.beget.tech - на нашем тестовом хосте. Необходимо: 1.Решить вопрос с тем, что на мобильных устройствах поиск не работает 2.В мобильной версии по нажатию на зеленую кнопку с трубкой в правом нижнем углу, надо сделать модальное окно https://yadi.sk/i/_FEi_Kpb3U9YYg Телефоны с ...Закрыт6 лет назад
- $12
Нужно сделать 4 несложные доработки на вордпресе. ТЗ кину в личку.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $20
Необходимо адаптировать модуль Mega Filter PRO для шаблона Revolution 4.0.7 + OCStore 2.3.0.2. Адаптация через OCMOD без использования костылей.Закрыт6 лет назад