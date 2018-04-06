Личный кабинет на сайт

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка159 просмотров
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Здравствуйте всем!Есть сайт управляющей компании. сделанный на WP. Сайт простецкий "одноклеточный". На него надо навесить личный кабинет пользователя.Кабинет  должен работать так:  зашел -зарегистрировался- получил аккаунт- плачу коммуналку - могу вызвать  службы  онлайн - имею возможность получить ответ на простейшие вопросы .С вас: срок, стоимость. Сроки  будут сжатые. За  просрочку буду карать.  Оплата только на карту. Крайне  желательно - Альфа банка. Можно на Альфу в Беларуси.ОБЯЗАТЕЛЬНО  прислать примеры  выполнения подобных работ.Решение будет принято к концу следующей неделе поэтому  " приступлю через 30 секунд" просьба не писать и мозг мне в личку не выносить)))Заранее  благодарен всем отозвавшимся.

6 лет назад
Litvin19
41 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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