Настроить css меню у wordpress

Доброй ночи )

Было нормальное меню на сайте vodokanalsbit.ru , а стало не приглядное, что сломалось не могу сказать- знал бы сделал.

Редактировал само меню.

Какое оно было и какое стало в приложении на фото.

К заявке указывайте сроки правки и что необходимо для начала работ, ну и стоимость ) ?