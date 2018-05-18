Настроить css меню у wordpress

Системы управления (CMS)Завершен12 заявок218 просмотров
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Доброй ночи )

Было нормальное меню на сайте vodokanalsbit.ru , а стало не приглядное, что сломалось не могу сказать- знал бы сделал.

Редактировал само меню.

Какое оно было и какое стало в приложении на фото.

К заявке указывайте сроки правки и  что необходимо для начала работ, ну и стоимость ) ?

WordPressCSS
6 лет назад
irapromweb
Юрий 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
RazvitieSaitov
Сергей 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$20
1 день
Быстро и правильно. Спасибо. То, что надо!
Всё отлично! Рекомендую!
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