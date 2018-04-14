Действие аккаунта приостановлено!
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
7 лет назад
Joomla
Пришел, увидел, победил! 5+++ Рекомендую!!!
Ответный отзыв
Хороший заказчик, постановка задача ясная, оплата в срок. Рекомендую!
$50
9 баллов
7 лет назад
HTMLMODX
Хороший программист, выполнил то, что обсуждали. Рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, Т3 ясное, оплата в срок, всем рекомендую.
$50
10 баллов
7 лет назад
HTMLJavaScriptWordPress
Все сделано очень быстро, и крайне профессионально. Продолжаем сотрудничество
Ответный отзыв
Отличный заказчик, всегда на связи, оплата сразу после проверки работы. Рекомендую к сотрудничеству.
$85
10 баллов
7 лет назад
BootstrapMODX
Александр грамотный специалист, рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, всегда на связи, оплата сразу после проверки работы. Рекомендую к сотрудничеству.
$5
10 баллов
7 лет назад
WordPress
шикарно сделал дизайн карточек товаров и цветовую гамму на сайте! буду сотрудничать теперь постоянно, очень трудолюбивый молодой человек и берет недорого)
Ответный отзыв
Очень приятная заказчица, всегда на связи, оплата так же сразу после проверки работы. Рад сотрудничеству, всем рекомендую.