lab-site

Александр lab-site

 
37 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Заказы

Делаю быстро, качественно, не дорого, беру не "типичные" задачи в работу.

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Отзывы заказчиков

Za-bey
44 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Постраничная навигация исправить
Joomla
Пришел, увидел, победил! 5+++ Рекомендую!!!
Хороший заказчик, постановка задача ясная, оплата в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв
shoemaker_bis
Иван 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
9 баллов
7 лет назад
Настроить блоки на MODX Revo
HTMLMODX
Хороший программист, выполнил то, что обсуждали. Рекомендую.
Отличный заказчик, Т3 ясное, оплата в срок, всем рекомендую.
Ответный отзыв
davgarik
Игорь 
41 год
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Добавить на сайт 10 HTML+JS страниц
HTMLJavaScriptWordPress
Все сделано очень быстро, и крайне профессионально. Продолжаем сотрудничество
Отличный заказчик, всегда на связи, оплата сразу после проверки работы. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Vital000
Виталий 
42 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$85
10 баллов
7 лет назад
Внедрение дизайна на modx.
BootstrapMODX
Александр грамотный специалист, рекомендую к сотрудничеству!
Отличный заказчик, всегда на связи, оплата сразу после проверки работы. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
angel_10144
Анджела 
33 года
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Требуется настроить вывод карточек товара Вордпресс
WordPress
шикарно сделал дизайн карточек товаров и цветовую гамму на сайте! буду сотрудничать теперь постоянно, очень трудолюбивый молодой человек и берет недорого)
Очень приятная заказчица, всегда на связи, оплата так же сразу после проверки работы. Рад сотрудничеству, всем рекомендую.
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