Здравствуйте. У сайта есть приложение (WebView) со встроенными покупками. Этот исходник - https://www.webviewgold.com/docs/iOS/?downloaded=true&update=no#inapppurchases Оно нормально работает только до первой In-App покупки, потом начинает вылетать при запуске. Нужно выяснить причину и починить. Оплата по факту на ЯД, WMZ, карту банка ...
- $30Мобильные приложениянет заявокЗакрыт2 года назад
- $800
Здравствуйте. Есть достаточно сложный проект на WP, нужно сделать редизайн. Всего около 25 экранов, адаптив, но много отличий между десктопом и мобильной версией. Работа местами затрагивает функционал, знание PHP и JS не помешает, но если что ...HTML-верстка11 заявокЗакрыт2 года назад
- $400
Здравствуйте. Нужно вникнуть в текущий и продумать новый интерфейс так, чтобы «блондинкам» было проще разобраться в функционале. Сделать адаптивный дизайн в едином стиле, и более современным (закругления, тени…) Примеры тут - https://design4users.com/ru/ui-dizajn-dlja-finansovyh-prilozhenij/ Всего примерно 25 экранов, ...Дизайн интерфейсов и игр1 исполнительЗавершен2 года назад
Здравствуйте. У WP сайта есть Android приложение (просто "голый" WebView, без нативного меню или экранов) Нужно как-то интегрировать в сайт оплату через Google in-app purchase в приложении (сейчас есть оплата картой на сайте) И подключить настраиваемые уведомления для ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт2 года назад
- $10
Здравствуйте. Нужно подсказать решение, если оно существует: Запретить подключение некоторых внешних и внутренних файлов на определенных страницах, для авторизованных и для кастомной роли пользователя. У меня нулевые навыки в программировании, поэтому просто опишу логику: если post id 3847575 ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
- $1000
Здравствуйте. Задание только для людей с подходящим задаче портфолио и отзывами. Требуется сделать систему для автоматизации автопроката, аналог crm.avirent.ru Нужна синхронизация с Яндекс.Такси и GPS мониторингом и другими сервисами, по Api и другими способами (curl, например) Есть подробное ТЗ, ...Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт4 года назад
- $10
Здравствуйте. Имеется 2 csv файла с базой марок авто и их моделей. Марки привязаны к моделям по ID (так же имеется sql версия базы) Нужно из этих данных получить 2 списка вида: 1. txt, Один столбец - Марка ...Базы данных1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $470
Сайт - диспетчерская таксопарка. Нужно его "довести до ума" и автоматизировать некоторые процессы. Потребуется несложная интеграция с API сервисов SMS_RU и Яндекс_Такси. Проект на WordPress (мультисайт). Личный кабинет пользователей сделан при помощи плагина WP-Recall. ТЗ - [url=http://clinic5.ru/tz-taksi]http://clinic5.ru/tz-taksi[/url] Бюджет - 30 000р. Оплата ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $470
Сайт – диспетчерская таксопарка. Потребуется интеграция с SMS.RU и Яндекс.Такси по API. Опыт работы с ним крайне приветствуется! Проект на WordPress (мультисайт). Личный кабинет пользователей сделан при помощи плагина WP-Recall. Имеется ТЗ. Написанное "простым" языком - [url=http://clinic5.ru/tz-taksi]http://clinic5.ru/tz-taksi[/url] Оплата поэтапно на WMR, ЯД, ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт5 лет назад
- $300
Требуется «довести до ума» сайт (в основном PHP+HTML+CSS). Проект на WordPress. Личный кабинет пользователей сделан при помощи плагина WP-Recall, опыт работы с ним крайне приветствуется. Имеется достаточно подробное ТЗ. Написанное «простым» языком, и большей частью нарисованное в картинках. Самой ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт5 лет назад
- $300
Требуется «довести до ума» сайт (в основном PHP+HTML+CSS). Проект на WordPress. Личный кабинет пользователей сделан при помощи плагина WP-Recall, опыт работы с ним крайне приветствуется. Имеется достаточно подробное ТЗ. Написанное «простым» языком, и большей частью нарисованное в картинках. Самой ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт5 лет назад
- $50
Здравствуйте. У сайта имеется свое WebView приложение, нужно его доработать. Подробности в файле. Оплата по факту на WMR, Киви или ЯД. Либо Эскроу Оставляйте skype если его нет в профиле. Спасибо.Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $800
Есть визуализированное в макетах тех.задание на разработку пользовательских дневников питания, тренировок и нескольких других функций. Верстка в основном готова, необходимо "вдохнуть жизнь" в макеты Подробного, расписанного для программистов ТЗ нет, грубо говоря, показываю верстку, ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $800
Здравствуйте. Есть визуализированное в макетах тех.задание на разработку пользовательских дневников питания, тренировок и нескольких других функций. Верстка в основном готова, необходимо "вдохнуть жизнь" в макеты Подробного ТЗ нет, грубо говоря, показываю сайт и говорю "хочу чтобы все работало" Похожий ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт5 лет назад
- $50
Здравствуйте. Сайт на WP. Нужно добавить из готовых исходников другого сайта калькуляторы Вроде такого – https://beregifiguru.ru/Калькуляторы/Календарь-веса Большинство не сложные, есть парочка больших Оплата по факту на WMR, или ЯД (либо БС) При оплате по факту +10% к стоимости Оставляйте skype если его ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $10
Здравствуйте. Есть подробное тех.задание на разработку большого проекта, похожего по функционалу на beregifiguru.ru Нужно изучить ТЗ, предложить варианты реализации, примерные сроки и стоимость (с прицелом на дальнейшее сотрудничество по разработке, если ваша оценка и комментарии будут наиболее ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
- $40
Здравствуйте. Ищется контент-менеджер (редактор-публикатор в одном лице). Нужно взять контент из [b]биржи Адвего[/b] (доступ предоставлю), проверить тексты на соответствие требованиям и опубликовать на сайте (оформление контента + мета-данные (title, description), фото-видео, [b]перелинковка)[/b] Разовая работа, 50 текстов. Оплата - 50р ...Редактирование и Корректура4 заявкиЗакрыт6 лет назад