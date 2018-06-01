davgarik

Игорь davgarik

 
40 летРоссия/Бийск
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$425
выплачено фрилансерам
20%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Починить ios приложение

    $30

    Здравствуйте. У сайта есть приложение (WebView) со встроенными покупками. Этот исходник - https://www.webviewgold.com/docs/iOS/?downloaded=true&amp;update=no#inapppurchases Оно нормально работает только до первой In-App покупки, потом начинает вылетать при запуске. Нужно выяснить причину и починить. Оплата по факту на ЯД, WMZ, карту банка ...

    iOS
    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Верстка и натяжка нового интерфейса WP сайта (макет в Figma)

    $800

    Здравствуйте. Есть достаточно сложный проект на WP,  нужно сделать редизайн. Всего около 25 экранов, адаптив, но много отличий между десктопом и мобильной версией. Работа местами затрагивает функционал, знание PHP и JS не помешает, но если что ...

    PHPJavascriptWordPressCSSFigma
    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Редизайн интерфейса сайта, с упором на мобильную версию

    $400

    Здравствуйте. Нужно вникнуть в текущий и продумать новый интерфейс так, чтобы «блондинкам» было проще разобраться в функционале. Сделать адаптивный дизайн в едином стиле, и более современным (закругления, тени…) Примеры тут - https://design4users.com/ru/ui-dizajn-dlja-finansovyh-prilozhenij/ Всего примерно 25 экранов, ...

    JavascriptAndroidHTMLiOSРедизайн сайтаFigma
    Дизайн интерфейсов и игр1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Связать сайт с Android приложением

    Здравствуйте. У WP сайта есть Android приложение (просто "голый" WebView, без нативного меню или экранов) Нужно как-то интегрировать в сайт оплату через Google in-app purchase в приложении (сейчас есть оплата картой на сайте) И подключить настраиваемые уведомления для ...

    WordPressAndroid
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Убрать JS и CSS с определенных страниц WP

    $10

    Здравствуйте. Нужно подсказать решение, если оно существует: Запретить подключение некоторых внешних и внутренних файлов на определенных страницах, для авторизованных и для кастомной роли пользователя. У меня нулевые навыки в программировании, поэтому просто опишу логику: если post id 3847575 ...

    JavascriptWordPressCSS
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Создать CRM под ключ

    $1000

    Здравствуйте.  Задание только для людей с подходящим задаче портфолио и отзывами.   Требуется сделать систему для автоматизации автопроката, аналог crm.avirent.ru   Нужна синхронизация с Яндекс.Такси и GPS мониторингом и другими сервисами, по Api и другими способами (curl, например)   Есть подробное ТЗ, ...

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Обработать базу, выдать данные в другом виде

    $10

    Здравствуйте.  Имеется 2 csv файла с базой марок авто и их моделей. Марки привязаны к моделям по ID (так же имеется sql версия базы) Нужно из этих данных получить 2 списка вида:  1. txt, Один столбец - Марка ...

    SQL
    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Доработка и расширение функционала сайта

    $470

    Сайт - диспетчерская таксопарка.  Нужно его "довести до ума" и автоматизировать некоторые процессы.   Потребуется несложная интеграция с API сервисов SMS_RU и  Яндекс_Такси.  Проект на WordPress (мультисайт).   Личный кабинет пользователей сделан при помощи плагина WP-Recall.  ТЗ  - [url=http://clinic5.ru/tz-taksi]http://clinic5.ru/tz-taksi[/url] Бюджет - 30 000р. Оплата ...

    WordPress
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доработка и расширение функционала сайта

    $470

    Сайт – диспетчерская таксопарка.  Потребуется интеграция с SMS.RU и Яндекс.Такси по API. Опыт работы с ним крайне приветствуется!  Проект на WordPress (мультисайт).  Личный кабинет пользователей сделан при помощи плагина WP-Recall.  Имеется ТЗ. Написанное "простым" языком - [url=http://clinic5.ru/tz-taksi]http://clinic5.ru/tz-taksi[/url]  Оплата поэтапно на WMR, ЯД, ...

    WordPress
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доработка сайта и расширение функционала

    $300

    Требуется «довести до ума» сайт (в основном PHP+HTML+CSS). Проект на WordPress. Личный кабинет пользователей сделан при помощи плагина WP-Recall, опыт работы с ним крайне приветствуется. Имеется достаточно подробное ТЗ. Написанное «простым» языком, и большей частью нарисованное в картинках.  Самой ...

    PHPWordPressHTMLCSS
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доработка сайта и расширение функционала

    $300

    Требуется «довести до ума» сайт (в основном PHP+HTML+CSS). Проект на WordPress. Личный кабинет пользователей сделан при помощи плагина WP-Recall, опыт работы с ним крайне приветствуется. Имеется достаточно подробное ТЗ. Написанное «простым» языком, и большей частью нарисованное в картинках.  Самой ...

    PHPWordPressHTMLCSS
    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Немного допилить Android-приложение

    $50

    Здравствуйте.     У сайта имеется свое WebView приложение, нужно его доработать.     Подробности в файле.    Оплата по факту на WMR, Киви или ЯД. Либо Эскроу     Оставляйте skype если его нет в профиле.     Спасибо.

    Android
    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Full-stack разработчик для расширения функционала сайта

    $800

    Есть визуализированное в макетах тех.задание на разработку пользовательских дневников питания, тренировок и нескольких других функций.        Верстка в основном готова, необходимо "вдохнуть жизнь" в макеты    Подробного, расписанного для программистов ТЗ нет, грубо говоря, показываю верстку, ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Full-stack разработчик для расширения функционала сайта

    $800

    Здравствуйте.   Есть визуализированное в макетах тех.задание на разработку пользовательских дневников питания, тренировок и нескольких других функций.      Верстка в основном готова, необходимо "вдохнуть жизнь" в макеты   Подробного ТЗ нет, грубо говоря, показываю сайт и говорю "хочу чтобы все работало"  Похожий ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    5 лет назад

  • Добавить на сайт 10 HTML+JS страниц

    $50

    Здравствуйте.   Сайт на WP. Нужно добавить из готовых исходников другого сайта калькуляторы  Вроде такого – https://beregifiguru.ru/Калькуляторы/Календарь-веса Большинство не сложные, есть парочка больших   Оплата по факту на WMR, или ЯД  (либо БС)    При оплате по факту +10% к стоимости    Оставляйте skype если его ...

    JavascriptWordPressHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Оценить сроки и стоимость разработки проекта по ТЗ

    $10

    Здравствуйте.    Есть подробное тех.задание на разработку большого проекта, похожего по функционалу на beregifiguru.ru  Нужно изучить ТЗ, предложить варианты реализации, примерные сроки и стоимость (с прицелом на дальнейшее сотрудничество по разработке, если ваша оценка и комментарии будут наиболее ...

    PHPJavascriptWordPressAjax
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Проверка, корректировка и публикация статей на сайте

    $40

    Здравствуйте. Ищется контент-менеджер (редактор-публикатор в одном лице). Нужно взять контент из [b]биржи Адвего[/b] (доступ предоставлю), проверить тексты на соответствие требованиям и опубликовать на сайте (оформление контента + мета-данные (title, description), фото-видео, [b]перелинковка)[/b] Разовая работа, 50 текстов.  Оплата - 50р ...

    WordPressHTMLСтатьи для сайта
    Редактирование и Корректура4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад
Отзывы фрилансеров
dlmme
24 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
месяц назад
$425
10 баллов
2 года назад
Редизайн интерфейса сайта, с упором на мобильную версию
Все отлично, оплата вовремя, быстрая обратная связь, рекомендую к сотрудничеству 🙂
Все отлично и по срокам и по качеству и по обратной связи.
Ответный отзыв
Julliettio
Юлия 
47 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
$30
10 баллов
4 года назад
Full-stack разработчик для расширения функционала сайта
Рекомендую Игоря в качестве заказчика. Оплата гибкая и своевременная. Приятен в общении. Продолжаем работать вместе.
Еще работаем с этим проектом, но пока все отлично
Ответный отзыв
eager-beaver
Борис 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Обработать базу, выдать данные в другом виде
Задача по проекту сформулирована чётко, с приёмкой работы и оплатой проблем нет. Рекомендую к сотрудничеству.
Выполнено в срок и в лучшем виде, рекомендую.
Ответный отзыв
lab-site
36 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Добавить на сайт 10 HTML+JS страниц
Отличный заказчик, всегда на связи, оплата сразу после проверки работы. Рекомендую к сотрудничеству.
Все сделано очень быстро, и крайне профессионально. Продолжаем сотрудничество
Ответный отзыв