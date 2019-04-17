Full-stack разработчик для расширения функционала сайта

$800
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок210 просмотров

Есть визуализированное в макетах тех.задание на разработку пользовательских дневников питания, тренировок и нескольких других функций.   

   

Верстка в основном готова, необходимо "вдохнуть жизнь" в макеты   

Подробного, расписанного для программистов ТЗ нет, грубо говоря, показываю верстку, свои комментарии и говорю "хочу чтобы все работало"   

Похожий проект  beregifiguru.ru , fit-side.com (требует регистрации)  

Сайт на WP. Личный кабинет пользователей сделан при помощи WP-Recall, опыт работы с ним крайне приветствуется. 

 

Оплата  поэтапно на WMR, ЯД, карта банка РФ. Эскроу, гаранты. Без предоплат.  

Бюджет - 50 000р - фиксирован, все что не отражено в задании, но всплывет по ходу работы, оплачивается отдельно.

Готов выплачивать небольшие премии за скорость работы, отдельно оплачивать вовлеченность в проект. Т.е. Если будете сами предлагать какие-то доработки по функционалу отдельных макетов, по юзабилити. 

По оценкам специалистов, работы на 10-15 дней, при полной загрузке  

Сроки горят, прогресс по работе должен быть виден каждый день (кроме выходных)  

Оставляйте skype если его нет в профиле.   

WordPress
7 лет назад
davgarik
Игорь 
41 год
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Julliettio
Юлия 
48 лет
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
7 лет назад
$30
1 день
Еще работаем с этим проектом, но пока все отлично
Рекомендую Игоря в качестве заказчика. Оплата гибкая и своевременная. Приятен в общении. Продолжаем работать вместе.

Заявки фрилансеров

Julliettio
Юлия 
48 лет
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
7 лет назад