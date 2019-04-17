Есть сайт на вордпрессе (мультиязычный). Языки реализованы WMPL www.0046.paradigma.in.ua Надо реализовать: 1. Одинаковые урл для раздела продукция (чтобы все подразделы в укр версии и рус были с одинаковым урл, только ...
Full-stack разработчик для расширения функционала сайта
Есть визуализированное в макетах тех.задание на разработку пользовательских дневников питания, тренировок и нескольких других функций.
Верстка в основном готова, необходимо "вдохнуть жизнь" в макеты
Подробного, расписанного для программистов ТЗ нет, грубо говоря, показываю верстку, свои комментарии и говорю "хочу чтобы все работало"
Похожий проект beregifiguru.ru , fit-side.com (требует регистрации)
Сайт на WP. Личный кабинет пользователей сделан при помощи WP-Recall, опыт работы с ним крайне приветствуется.
Оплата поэтапно на WMR, ЯД, карта банка РФ. Эскроу, гаранты. Без предоплат.
Бюджет - 50 000р - фиксирован, все что не отражено в задании, но всплывет по ходу работы, оплачивается отдельно.
Готов выплачивать небольшие премии за скорость работы, отдельно оплачивать вовлеченность в проект. Т.е. Если будете сами предлагать какие-то доработки по функционалу отдельных макетов, по юзабилити.
По оценкам специалистов, работы на 10-15 дней, при полной загрузке
Сроки горят, прогресс по работе должен быть виден каждый день (кроме выходных)
Оставляйте skype если его нет в профиле.
Выбранный исполнитель
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