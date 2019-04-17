Full-stack разработчик для расширения функционала сайта

Есть визуализированное в макетах тех.задание на разработку пользовательских дневников питания, тренировок и нескольких других функций.

Верстка в основном готова, необходимо "вдохнуть жизнь" в макеты

Подробного, расписанного для программистов ТЗ нет, грубо говоря, показываю верстку, свои комментарии и говорю "хочу чтобы все работало"

Похожий проект beregifiguru.ru , fit-side.com (требует регистрации)

Сайт на WP. Личный кабинет пользователей сделан при помощи WP-Recall, опыт работы с ним крайне приветствуется.

Оплата поэтапно на WMR, ЯД, карта банка РФ. Эскроу, гаранты. Без предоплат.

Бюджет - 50 000р - фиксирован, все что не отражено в задании, но всплывет по ходу работы, оплачивается отдельно.

Готов выплачивать небольшие премии за скорость работы, отдельно оплачивать вовлеченность в проект. Т.е. Если будете сами предлагать какие-то доработки по функционалу отдельных макетов, по юзабилити.

По оценкам специалистов, работы на 10-15 дней, при полной загрузке

Сроки горят, прогресс по работе должен быть виден каждый день (кроме выходных)

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