Настроить воронки в Битриксе для колл-центра

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Закрытнет заявок143 просмотра

Для колл-центра необходимо настроить воронки в битриксе (по признаку звонка). И считать еще несколько показателей. (файл с ТЗ прикрепил) У нас есть нарисованный бизнес-процесс по этому делу (если нужен будет).

7 лет назад
sergio_palamarci
Сергей 
33 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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