Есть небольшая CRM , шаблон HTML есть, необходимо по IMAP протоколу подключится к почтовому ящику и выбрать письма с определенным(через переменную) почтовым адресом. шаблон тут http://www.kuzzin.ru/11/joli/pages-mailbox-inbox.html Смысл в следующем: Есть CRM на этом ...
Настроить воронки в Битриксе для колл-центра
Для колл-центра необходимо настроить воронки в битриксе (по признаку звонка). И считать еще несколько показателей. (файл с ТЗ прикрепил) У нас есть нарисованный бизнес-процесс по этому делу (если нужен будет).
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