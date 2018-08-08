Нужен специалист по IMAP почте

Есть небольшая CRM , шаблон HTML есть, необходимо по IMAP протоколу подключится к почтовому ящику и выбрать письма с определенным(через переменную) почтовым адресом.

шаблон тут http://www.kuzzin.ru/11/joli/pages-mailbox-inbox.html

Смысл в следующем: Есть CRM на этом шаблоне, есть карточка клиента с его

заказом, необходимо на странице этой карточки вывести письма во

входящих, исходящих, и удаленных с учетом адреса Email клиента, так же

возможность написать и отправить письмо прямо в системе

От вас нужен чистый PHP + шаблон который указал в ссылке.