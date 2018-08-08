Cсылка на проект - https://www.bizpoint.com/ и его стейджинг - https://pre.bizpoint.com У него есть три версии: турецкая - https://www.bizpoint.com/tr/ английская - https://www.bizpoint.com/en/русская (в процессе наполнения контентом) - https://www.bizpoint.com/ru/ Если интересно оставляйте заявки и расскажу подробнее
Нужен специалист по IMAP почте
Есть небольшая CRM , шаблон HTML есть, необходимо по IMAP протоколу подключится к почтовому ящику и выбрать письма с определенным(через переменную) почтовым адресом.
шаблон тут http://www.kuzzin.ru/11/joli/pages-mailbox-inbox.html
Смысл в следующем: Есть CRM на этом шаблоне, есть карточка клиента с его
заказом, необходимо на странице этой карточки вывести письма во
входящих, исходящих, и удаленных с учетом адреса Email клиента, так же
возможность написать и отправить письмо прямо в системе
От вас нужен чистый PHP + шаблон который указал в ссылке.
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