PHP разработчик почасово для доработки сайта на yii2, custom PHP

Поддержка вебпроекта на системе Опенкарт На действующем сайте нужно сделать несколько изменений скриптов, в пользовательской и администраторской части, а так же сделать ряд дополнений функционала (парсинг, рассылки и прочее) Работы много, ТЗ сделано пока ...