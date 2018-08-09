Сайт magufoods.com Установить и настроить под продажу продукции woocommerce на сайте. На его основе собрать магазин. Верстка должна быть адаптивной! Все вылезания текстов и контента за блоки исправить. Сделать на сайте правки и ...
PHP разработчик почасово для доработки сайта на yii2, custom PHP
Cсылка на проект - https://www.bizpoint.com/ и его стейджинг - https://pre.bizpoint.com У него есть три версии: турецкая - https://www.bizpoint.com/tr/ английская - https://www.bizpoint.com/en/русская (в процессе наполнения контентом) - https://www.bizpoint.com/ru/ Если интересно оставляйте заявки и расскажу подробнее
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