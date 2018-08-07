Есть типовой Далион, при полной выгрузке товаров с ценами и остатками на сайт 1С битрикс, выгружаются не все товары, не встают цены, хотя в админке отображаются. Нужно разобраться в проблеме и научить дальнейшей выгрузке.
Доработки к сайту на Wordpress
Сайт magufoods.com
Установить и настроить под продажу продукции woocommerce на сайте. На его основе собрать магазин.
Верстка должна быть адаптивной! Все вылезания текстов и контента за блоки исправить.
Сделать на сайте правки и доработки по списку:
- Переработать блок с падающими продуктами в пакет, использовать фото шариков (продукции)
- Заменить картинку на баннере наверху главной на /photos/banner.tif сделать баннер компактнее, убрать информационный блок “No added sugar…”
- Сделать другую картинку на калькуляторе каллорий Текст на калькуляторе сделать красным вместо фиолетового
- Хедер - прикрепить наверху (всегда виден и остается на месте при прокрутке), убрать синий цвет со ссылок, при наведении оставлять подчеркивание.
- Сделать магазин на woocommerce
- Снести кнопку About с верхнего баннера и сделать его меньше по высоте, заменить картинку
- Снести со всего сайта кнопку Pinterest
- Кнопку SHOP NOW в блоке “What’s inside” вклеить в новый дизайн более легкой и с закругленными краями.
- По всему сайту в блоке instagram feed должно быть 6 фото и снесен заголовок “Our instagram”
- Небольшие правки блога: поправить вылезающий текст за пределы блока.
- Сделать поиск по блогу
- Footer: PRESS должен вести на категорию блога “news from the office”. Убрать иконки соц сетей из футера
- Сделать заголовки и интерфейс цвета логотипа (медный) + красный.
- Сделать цвет пагинации блога красной
- Сделать так чтобы у блока подписки на newsletter был один источник текста в админке (их планируется сделать много по сайту и потом менять геморно)
- Внутренняя страница блога - сделать заголовок побольше и позаметнее, картинку наверху сделать мельче (она огромная сейчас)
- Так как тех задание довольно большое на этом пункте вы можете немного отдохнуть если (сроки сдачи проекта позволяют).
- Запилить на сайт woocommerce, подвязать магазин и управление аккаунтом клиента через него
- Оранжевый блок с цитатами на главной спрятать до лучших времен (код не удалять)
- Подключить и форсировать https соединение пользователя с сайтом, то есть если пробует зайти через http переключать на https. Покупка сертификата на нас.
https://drive.google.com/drive/folders/1hSmvTkF2Q9vP63w02Rn4ManbZju8pb16?usp=sharing
Бюджет проекта - по договоренности
Заявки фрилансеров
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