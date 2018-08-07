Доработки к сайту на Wordpress

Сайт magufoods.com

Установить и настроить под продажу продукции woocommerce на сайте. На его основе собрать магазин.

Верстка должна быть адаптивной! Все вылезания текстов и контента за блоки исправить.

Сделать на сайте правки и доработки по списку:

Переработать блок с падающими продуктами в пакет, использовать фото шариков (продукции)

Заменить картинку на баннере наверху главной на /photos/banner.tif сделать баннер компактнее, убрать информационный блок “No added sugar…”

Сделать другую картинку на калькуляторе каллорий Текст на калькуляторе сделать красным вместо фиолетового

Хедер - прикрепить наверху (всегда виден и остается на месте при прокрутке), убрать синий цвет со ссылок, при наведении оставлять подчеркивание.

Сделать магазин на woocommerce

Снести кнопку About с верхнего баннера и сделать его меньше по высоте, заменить картинку

Снести со всего сайта кнопку Pinterest

Кнопку SHOP NOW в блоке “What’s inside” вклеить в новый дизайн более легкой и с закругленными краями.

По всему сайту в блоке instagram feed должно быть 6 фото и снесен заголовок “Our instagram”

Небольшие правки блога: поправить вылезающий текст за пределы блока.

Сделать поиск по блогу

Footer: PRESS должен вести на категорию блога “news from the office”. Убрать иконки соц сетей из футера

Сделать заголовки и интерфейс цвета логотипа (медный) + красный.

Сделать цвет пагинации блога красной

Сделать так чтобы у блока подписки на newsletter был один источник текста в админке (их планируется сделать много по сайту и потом менять геморно)

Внутренняя страница блога - сделать заголовок побольше и позаметнее, картинку наверху сделать мельче (она огромная сейчас)

Так как тех задание довольно большое на этом пункте вы можете немного отдохнуть если (сроки сдачи проекта позволяют).

Запилить на сайт woocommerce, подвязать магазин и управление аккаунтом клиента через него

Оранжевый блок с цитатами на главной спрятать до лучших времен (код не удалять)

Подключить и форсировать https соединение пользователя с сайтом, то есть если пробует зайти через http переключать на https. Покупка сертификата на нас.

Макеты в помощь (будут PSD при старте проекта)

https://drive.google.com/drive/folders/1hSmvTkF2Q9vP63w02Rn4ManbZju8pb16?usp=sharing

Бюджет проекта - по договоренности