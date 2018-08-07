Доработки к сайту на Wordpress

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Закрыт6 заявок14694 просмотра

Сайт magufoods.com

Установить и настроить под продажу продукции woocommerce на сайте.  На его основе собрать магазин.

Верстка должна быть адаптивной! Все вылезания текстов и контента за блоки исправить. 

Сделать на сайте правки и доработки по списку:

  • Переработать блок с падающими продуктами в пакет, использовать фото шариков (продукции)
  • Заменить картинку на баннере наверху главной на /photos/banner.tif  сделать баннер компактнее, убрать информационный блок “No added sugar…”
  • Сделать другую картинку на калькуляторе каллорий Текст на калькуляторе сделать красным вместо фиолетового
  • Хедер - прикрепить наверху (всегда виден и остается на месте при прокрутке), убрать синий цвет со ссылок, при наведении оставлять подчеркивание.
  • Сделать магазин на woocommerce
  • Снести кнопку About с верхнего баннера и сделать его меньше по высоте, заменить картинку
  • Снести со всего сайта кнопку Pinterest
  • Кнопку SHOP NOW в блоке “What’s inside” вклеить в новый дизайн более легкой и с закругленными краями.
  • По всему сайту в блоке instagram feed должно быть 6 фото и снесен заголовок “Our instagram”
  • Небольшие правки блога: поправить вылезающий текст за пределы блока.
  • Сделать поиск по блогу
  • Footer: PRESS должен вести на категорию блога “news from the office”. Убрать иконки соц сетей из футера
  • Сделать заголовки и интерфейс цвета логотипа (медный) + красный.
  • Сделать цвет пагинации блога красной
  • Сделать так чтобы у блока подписки на newsletter был один источник текста в админке (их планируется сделать много по сайту и потом менять геморно)
  • Внутренняя страница блога - сделать заголовок побольше и позаметнее, картинку наверху сделать мельче (она огромная сейчас)
  • Так как тех задание довольно большое на этом пункте вы можете немного отдохнуть если (сроки сдачи проекта позволяют).
  • Запилить на сайт woocommerce, подвязать магазин и управление аккаунтом клиента через него
  • Оранжевый блок с цитатами на главной спрятать до лучших времен (код не удалять)
  • Подключить и форсировать https соединение пользователя с сайтом, то есть если пробует зайти через http переключать на https. Покупка сертификата на нас.
Макеты в помощь (будут PSD при старте проекта)

https://drive.google.com/drive/folders/1hSmvTkF2Q9vP63w02Rn4ManbZju8pb16?usp=sharing

Бюджет проекта - по договоренности

WooCommerceWordPress
7 лет назад
pahsergg
Сергей 
31 год
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров