Сайт по продаже дров - верстка и программирование

$470
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок211 просмотров

Требуется сверстать и спрограммировать сайт по продаже дров на последней версии MODX Revo

На сайте будет:

- возможность переключения регионов и создания для них поддоменов

- 9 видов шаблонов (Главная, Продукция, Раздел каталога, Товар, Контакты, Статьи, Статья, Доставка, Галерея)

- вывод различных цен на товары в зависимости от региона

- формы обратной связи и заказа товара

- статьи

Подробное ТЗ и макеты сайта скину в личку тем, кого заинтересует проект.

Только поэтапная постоплата.

MODX
7 лет назад
rkspp
35 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Zakrevskiy
Дмитрий 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
$470
15 дней
Ответственный и пунктуальный исполнитель, сайт был сделан быстро и профессионально с учетом всех требований ТЗ. Доработки после сдачи сайта также были выполнены оперативно.
Алексей - заказчик с абсолютным пониманием задачи и с четкой ее постановкой. Проект был интересный, с достойной и своевременной оплатой. Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Zakrevskiy
Дмитрий 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад