Сайт по продаже дров - верстка и программирование

Требуется сверстать и спрограммировать сайт по продаже дров на последней версии MODX Revo

На сайте будет:

- возможность переключения регионов и создания для них поддоменов

- 9 видов шаблонов (Главная, Продукция, Раздел каталога, Товар, Контакты, Статьи, Статья, Доставка, Галерея)

- вывод различных цен на товары в зависимости от региона

- формы обратной связи и заказа товара

- статьи

Подробное ТЗ и макеты сайта скину в личку тем, кого заинтересует проект.

Только поэтапная постоплата.