Необходим скрипт сайта или аналог сайт https://www.pettag4life.co.uk/
Создать легкую программку для учета клиентов тренинга
Создать легкую программку для учета клиентов тренинга.
Тренинг личностного роста. Предполагает 3 ступени:
Базовый курс (БК)
Прогрессивный курс (ПК)
Лидерская программа (ЛП)
Нужно чтобы программка вела студентов отдельно по трем курсам. Чтобы была информация: ФИО, кто зарегистрировал, телефон, е-мейл, первый взнос, оплата. Выделять отдельно кто не дошел. Возможность менять информацию всем, кто имеет доступ, а суммами отдельным доступом.Возможность звонить прям из программки с фиксацией.Пометки на людях с которыми провели собеседование.Уведомление о ДР людей и задачах.
Пишите свои цены и свои предложения реализации
Заявки фрилансеров
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