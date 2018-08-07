Создать легкую программку для учета клиентов тренинга

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Закрыт5 заявок162 просмотра

Создать легкую программку для учета клиентов тренинга.

Тренинг личностного роста. Предполагает 3 ступени:

Базовый курс (БК)

Прогрессивный курс (ПК)

Лидерская программа (ЛП)

Нужно чтобы программка вела студентов отдельно по трем курсам. Чтобы была информация: ФИО, кто зарегистрировал, телефон, е-мейл, первый взнос, оплата. Выделять отдельно кто не дошел. Возможность менять информацию всем, кто имеет доступ, а суммами отдельным доступом.Возможность звонить прям из программки с фиксацией.Пометки на людях с которыми провели собеседование.Уведомление о ДР людей и задачах.

Пишите свои цены и свои предложения реализации

7 лет назад
spivakandrii
Андрей 
44 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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