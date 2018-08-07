Написать личный кабинет

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Закрыт6 заявок154 просмотра

1) Нужно написать лк, с регистрацией через смс (вбиваем телефон, получаем код). Вход по логину и паролю. Плюс можно подключить двухфакторную авторизацию (через смс). Верстка есть как будет выглядеть. 

В лк будет сервис по обучению.

Оплата только после показа рабочей версии. Гарантия - рейтинг на этом сайте.

Должен быть опыт написания различных сервисов (желательно высоконагруженных) и билингов. Если сработаемся будет еще тз на часть сервиса. 

php+ajax+mysql

Код нужно писать с нуля руками. Без cms

AJAXMySQLPHP
7 лет назад
anodin
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

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