Написать личный кабинет

1) Нужно написать лк, с регистрацией через смс (вбиваем телефон, получаем код). Вход по логину и паролю. Плюс можно подключить двухфакторную авторизацию (через смс). Верстка есть как будет выглядеть.

В лк будет сервис по обучению.

Оплата только после показа рабочей версии. Гарантия - рейтинг на этом сайте.

Должен быть опыт написания различных сервисов (желательно высоконагруженных) и билингов. Если сработаемся будет еще тз на часть сервиса.

php+ajax+mysql

Код нужно писать с нуля руками. Без cms