Доработка интернет магазина Opencart.

Нужно добавить на сайт возможность создавать комплектацию товара под самим товаром.

Проще всего будет привязать это к рекомендуемым товарам. Изменить отображение и добавить функцию выбора.

Пример реализации такой возможности, можно посмотреть на сайте santehnika-online.ru.

santehnika-online.ru/prod... ссылка на товар.

Сайт на котором нужно это реализовать o-s-t-a.by без дефисов "-".

www.o-s-t-a.by/index.php?... без дефисов "-" в домене.

CMS – opencart 2.3x