Доработка интернет магазина Opencart.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка111 просмотров

Нужно добавить на сайт возможность создавать комплектацию товара под самим товаром.  

Проще всего будет привязать это к рекомендуемым товарам. Изменить отображение и добавить функцию выбора.   

Пример реализации такой возможности, можно посмотреть на сайте santehnika-online.ru.  

santehnika-online.ru/prod...  ссылка на товар.  

Сайт на котором нужно это реализовать   o-s-t-a.by  без дефисов "-".   

www.o-s-t-a.by/index.php?...    без дефисов "-" в домене.   

CMS – opencart 2.3x 

Opencart
7 лет назад
sergio_palamarci
Сергей 
33 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров