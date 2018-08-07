Добрый день! Ищу разработчика php, который сможет разобраться в чужом коде и внести соответствующие правки и изменения. CMS разработана на фреймворке CodeIgniter 3.Х. Перечень работ которых надо провести: 1. Реализовать воспроизведение ...
Правки для админки на yii 2
Не большие правки для админки
Заявки фрилансеров
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