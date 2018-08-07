Добавление галочки на согласие обработки данных. Сайт на Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки161 просмотр

Интернет магазин сделан на Joomla. Нужно добавить галочку "Я согласен на обработку персональных данных"

1. В форму "Задать вопрос" (она всплывающем окном), кнопка располагается в шапке.

2. На главной странице в подвале в форму обратного звонка.

3. И добавить в корзину при оформлении заказа

Так же необходимо создать страницу "политики безопасности" куда будет ссылка с "Я согласен на обработку персональных данных" 

Сроки и стоимость, хотя бы примерно

Joomla
7 лет назад
Kirill1984
Кирилл 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров