Написать рекламный код для видео плеера

Нужно реализовать рекламный код для видео плеера. Смысл такой, чтобы в этот код можно было добавлять несколько рекламных ссылок от нескольких нетворков. Чтобы реклама срабатывала от определённого ГЕО на определённый нетворк (рекламную ссылку) и к примеру если трафик США, то чтобы можно было привязать 2-3 нетворка на 1 ГЕО и чтобы срабатывали в том порядке в котором стоят рекламные ссылки.

Код должен быть универсальным, работать корректно как с мобильными телефонами так и на ПК.

Рекламный формат попандер.