Написать рекламный код для видео плеера

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка136 просмотров

Нужно реализовать рекламный код для видео плеера. Смысл такой, чтобы в этот код можно было добавлять несколько рекламных ссылок от нескольких нетворков. Чтобы реклама срабатывала от определённого ГЕО на определённый нетворк (рекламную ссылку) и к примеру если трафик США, то чтобы можно было привязать 2-3 нетворка на 1 ГЕО и чтобы срабатывали в том порядке в котором стоят рекламные ссылки.

Код должен быть универсальным, работать корректно как с мобильными телефонами так и на ПК.

Рекламный формат попандер. 

7 лет назад
SHoOcKi
Денис 
31 год
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

mydata_sa
Максим 
31 год
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
$60
5 дней
Все прошло замечательно, проект выполнен в полном объёме, сотрудничеством доволен. Рекомендую!
Сотрудничеством очень доволен. Вежливый и разбирающийся заказчик. Желаю удачи в новых проектах!

Заявки фрилансеров

mydata_sa
Максим 
31 год
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад