Есть готовый пример от партнерской программы Нужно чуть чуть переделать его Добавить редирект на succsess page после отправки лида. И запись в лог информации, удалось отправить лид или ошибка ( если партнерка ...
Специалист по опенкарт
Ищу программиста на Opencart, сайт по парфюму topsmell.ru нужно выполнить ТЗ от сеошника и в дальнейшем быть на связи, сайт новый, будет много работы. В том числе и по добавлению спарсенного товара. Большого бюджета на сайт нет, поэтому буду рассматривать людей способных быстро и не дорого выполнять работу.
Что нужно сделать сразу:
1) В меню нужно вынести страницу брендов в статичном виде (с выпадающим списком брендов). С фильтра(результат по бренду) настроить на нее редирект.
2) По аналогии пункта 1, сделать статические страницы производителей.
3) В основных категориях (для мужчин и для женщин), например topsmell.ru/womens-perfum... стоит убрать товары, дело в том, что страницы 2-80 в основной массе попадают в некачественные clip2net.com/s/3SSquUe
То есть с такого перечня товаров только вред, создающий кучу плохих страниц.
Оставлять только подкатегории, увеличить их значки и отображение ну и плюс текстовый блок.
4) Убрать дублирования текста и тайтла при пагинации.
5) Поставить сео модуль, в котором можно в ручную задать шаблон тайтлов для товаров и категорий.
6) Убрать все теги h2-6 c страниц, оставив только тег h1, редактируемый с админки. Задачу выполнить для страниц всех страниц каталога и карточек товара.
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