Надо разработка модуля на Magento.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Разработать модуль интеграции модели данных c 3D-плеером со стороннего сервера в кабинет управления магазином на Magento. Подробнее в приложении.

Magento
7 лет назад
WebTechnick
50 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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