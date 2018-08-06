Доработка бэкенда и API на Yii 1

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Описание:

Ищем человека для постоянного сотрудничества специалиста по работе с бэкендом и API для веб приложения по управлению парковками. Веб-приложение реализовано на Yii1 и MS SQL. 

Есть 2 вида работ: 

1. Доработка текущего бэкенда и API 

2. Рефакторинг текущего бэкенда и повышение производительности веб-приложения 

Задачи появляются постоянно, как мелки доработки на 1-2 дня, так и полноценные задачи на месяц другой. Помимо этого есть одна большая и постоянная задача оптимизировать и улучшать веб приложение с точки производительности. 

На данном проекте вы будете ни один, у нас в команде: 

— 1 бэкенд разработчик 

— 1 фронтенд разработчик 

— 1 андройд разработчик 

— 2 C# разработчика 

— 1 Проектировщик интерфейсов 

Требования к кандидату, доп. информация:

— Знание framework YII 1/2 

— Знание MS SQL 

— Опыт написания API 

— У вас есть примеры работ с фреймворком YII 

— У вас зудит в одном месте, когда что-то не работает или работает плохо и вы знаете как это исправить.

SQLYii
7 лет назад
cold2013
34 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

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