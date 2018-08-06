Доработка бэкенда и API на Yii 1

Описание:

Ищем человека для постоянного сотрудничества специалиста по работе с бэкендом и API для веб приложения по управлению парковками. Веб-приложение реализовано на Yii1 и MS SQL.

Есть 2 вида работ:

1. Доработка текущего бэкенда и API

2. Рефакторинг текущего бэкенда и повышение производительности веб-приложения

Задачи появляются постоянно, как мелки доработки на 1-2 дня, так и полноценные задачи на месяц другой. Помимо этого есть одна большая и постоянная задача оптимизировать и улучшать веб приложение с точки производительности.

На данном проекте вы будете ни один, у нас в команде:

— 1 бэкенд разработчик

— 1 фронтенд разработчик

— 1 андройд разработчик

— 2 C# разработчика

— 1 Проектировщик интерфейсов

Требования к кандидату, доп. информация:

— Знание framework YII 1/2

— Знание MS SQL

— Опыт написания API

— У вас есть примеры работ с фреймворком YII

— У вас зудит в одном месте, когда что-то не работает или работает плохо и вы знаете как это исправить.