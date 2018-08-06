Разработка сайта недвижимости на Yii 2

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок201 просмотр

Интересный проект, ТЗ уже готово.Требование к разработке на Yii2. Другие варианты не рассматриваем. Предпочтение отдаем специалистам, не студиям. Разработка проекта с поэтапной оплатой. Если Вас заинтересовало мое предложение жду вас в скайпе, обсудим все подробней.Разработка сайта недвижимости на Yii 2

Yii
7 лет назад
vosn
33 года
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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