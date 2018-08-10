Dle программист

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка174 просмотра

Есть сайт на Vbulletin 3

Хотели перенести его на DLE 

все что нужно это новая установка... она есть.. под него подобрать шаблон, примерно такой же как и на старом сайте. 

*шаблон новостной как на варез сайтах*

На сайте имеются баннерные рекламы, очень важно что бы для них на новом сайте нашлось место.

а так же нужен 1 доп модуль именно для этих реклам.

суть модуля :

Просто календарь с датами и направлениями выездов.

Дату в публикации прикрепленной к баннеру меняем например... и она меняется в календаре. 

Сейчас это работает так... Откуда : Москва Куда : Питер - 20.08.2018 вот так ставим дату между кодом. После обновляем запланированые задачи и в календаре появляется новый маршрут с датой и направлением.

Дальше... кроме как легкой регистрации и легкой формы комментирование больше ничего пока что не требуется.

DLE
7 лет назад
guest_1533566451477
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

merlin1991
33 года
12 лет в сервисе
Был
6 дней назад
7 лет назад
$70
7 дней
С самого первого момента даже мысли не было, что Дмитрий не сделает все как надо! Отличная работа и уверен , что дальше тоже будем долго работать! Рекомендую ! Рекомендую ! Рекомендую ! Рекомендую !
Приятный, добросовестный и очень щедрый заказчик, за работу готов платить. Знает что хочет, готов выслушать предложения решения задачи. И что самое главное ставит четкую задачу. Оплата моментальная (без увиливание). РЕКОМЕНДУЮ!!!

Заявки фрилансеров

merlin1991
33 года
12 лет в сервисе
Был
6 дней назад
7 лет назад