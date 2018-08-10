Dle программист
Есть сайт на Vbulletin 3
Хотели перенести его на DLE
все что нужно это новая установка... она есть.. под него подобрать шаблон, примерно такой же как и на старом сайте.
*шаблон новостной как на варез сайтах*
На сайте имеются баннерные рекламы, очень важно что бы для них на новом сайте нашлось место.
а так же нужен 1 доп модуль именно для этих реклам.
суть модуля :
Просто календарь с датами и направлениями выездов.
Дату в публикации прикрепленной к баннеру меняем например... и она меняется в календаре.
Сейчас это работает так... Откуда : Москва Куда : Питер - 20.08.2018 вот так ставим дату между кодом. После обновляем запланированые задачи и в календаре появляется новый маршрут с датой и направлением.
Дальше... кроме как легкой регистрации и легкой формы комментирование больше ничего пока что не требуется.
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