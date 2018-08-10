Dle программист

Есть сайт на Vbulletin 3

Хотели перенести его на DLE

все что нужно это новая установка... она есть.. под него подобрать шаблон, примерно такой же как и на старом сайте.

*шаблон новостной как на варез сайтах*

На сайте имеются баннерные рекламы, очень важно что бы для них на новом сайте нашлось место.

а так же нужен 1 доп модуль именно для этих реклам.

суть модуля :

Просто календарь с датами и направлениями выездов.

Дату в публикации прикрепленной к баннеру меняем например... и она меняется в календаре.

Сейчас это работает так... Откуда : Москва Куда : Питер - 20.08.2018 вот так ставим дату между кодом. После обновляем запланированые задачи и в календаре появляется новый маршрут с датой и направлением.

Дальше... кроме как легкой регистрации и легкой формы комментирование больше ничего пока что не требуется.