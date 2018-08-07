Восстановить работу формы по отправке сообщений.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки127 просмотров

Есть сайт (ссылка в ТЗ) после переезда на другой хостинг перестала работать форма отправки сообщений через сайт. Т.е.

если кликаем «Заявка на аренду» всплывает форма, после заполнения полей кликаем «Отправить» и ничего не происходит.

CMS самописная. 

Нужно восстановить работу формы.

7 лет назад
colainru
Михаил 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

michael_slobodsk
Михаил 
40 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$5
1 день
Всё отлично сделал. Всегда на связи. Приятен в общении. Рекомендую.
Отличный заказчик, оплатил сразу по сдаче задания. Рекомендую !

Заявки фрилансеров

michael_slobodsk
Михаил 
40 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад