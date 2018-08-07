Хотелось бы увеличить показатели для сайта vetdoctor.kiev.ua Стремимся к этим показателям - http://joxi.ru/l2Zn1YqSw0pQq2 Был проведен анализ этой страницы в этом гугловском сервисе Хорошие показатели по загрузке у этого сайта и у сайта2 На него показатели и буду ориентироваться. ...
Восстановить работу формы по отправке сообщений.
Есть сайт (ссылка в ТЗ) после переезда на другой хостинг перестала работать форма отправки сообщений через сайт. Т.е.
если кликаем «Заявка на аренду» всплывает форма, после заполнения полей кликаем «Отправить» и ничего не происходит.
CMS самописная.
Нужно восстановить работу формы.
Выбранный исполнитель
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