Разработка модуля Magento

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки122 просмотра

Разработать модуль для подключения магазина в Magento к системе хранения и отображения 3D – изображений. Подробнее в скрепке.

Magento
7 лет назад
Anastasia_march
34 года
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров