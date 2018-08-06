Добрый день Требуется программист имеющий опыт работы с cms: wordpress opencart Умение разбираться в чужом коде, нормированный рабочий день с 10.00 до 19.00, переработка оплачивается сверх тарифа Возможна ...
Перенос Яндекс карты из конструктора в api
Необходимо перенести карту, созданную в конструкторе Яндекс карт в js api Яндекс.Карт, чтобы получить полноценный код для вставки карты на сайт.
В конструкторе создано 174 метки, для всех этих меток необходимо сохранить стиль, текст в балуне каждой метки выровнять по центру, для верхней строчки текста балуна задать font-weight: bold.
Задать параметры карты:
center: [56.01395267, 92.87167979],
zoom: 11,
controls: ["zoomControl", "fullscreenControl", "searchControl"],
behaviors: ["drag"],
Ссылка на карту в конструкторе: https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Ad51a6dae1159d7835dda9441ac40536f5644e1512da7af357f1c5b808bca7af1&source=constructorLink
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $550Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Вывод Характеристики в Письме заказа Joomshooping Нужен специалист по JoomshoopingВеб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте, нужно разработать сайт на Drupal 8, ищу человека с опытом работы. Едино разовая работа.Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Текущих задач много. Есть подробное т3.Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
Сайт на вордпрес. Просмотрите тех.задание. Определитесь со стоимостью, сроком выполнения работ. https://rabotastroi.ru/Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день. На сайте присутствует плагин закладок (https://ruseller.com/lessons.php?id=1374&rub=2) Необходимо подправить его чтобы внутри табов можно было размещать "шорткоды", конкретно нужно чтобы это работало: ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Требуется разработать скрипт/бот/программа( не имеет значения) нужна такая функция: постинг объявлений на авито, юла, с возможностью подключения сервисов смс активации по апи(желательно), с возможностью работать через прокси, с функцией диалога внутри программы, копирования контакта(телефона) и ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $40
Здравствуйте! Сайт giraffe-mebel.ru/ разработан на CMS Opencart. Необходимо сделать правки по техническому заданию ТЗ: https://st-private.fl.ru/users/Yu/Yulya_But/projects/201808/f_0045b672873562f0.pdf?temp_url_sig=6b0a762043e4db4855a186711f85e5d61815d4a4&temp_url_expires=1533536685&inlineВеб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $70
Сайт на фреймворк CodeIgniter, страниц под новый дизайн штук 10.Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
Доработать сайт на WordPress. По большому счету по мелочам. Подробнее лично, ждём, спасибо)Веб-программирование8 заявокЗакрыт7 лет назад