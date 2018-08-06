Перенос Яндекс карты из конструктора в api

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Закрыт2 заявки201 просмотр

Необходимо перенести карту, созданную в конструкторе Яндекс карт в js api Яндекс.Карт, чтобы получить полноценный код для вставки карты на сайт. 

В конструкторе создано 174 метки, для всех этих меток необходимо сохранить стиль, текст в балуне каждой метки выровнять по центру, для верхней строчки текста балуна задать font-weight: bold. 

Задать параметры карты: 

center: [56.01395267, 92.87167979], 

zoom: 11, 

controls: ["zoomControl", "fullscreenControl", "searchControl"], 

behaviors: ["drag"], 

Ссылка на карту в конструкторе: https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Ad51a6dae1159d7835dda9441ac40536f5644e1512da7af357f1c5b808bca7af1&source=constructorLink

JavaScript
7 лет назад
Saulyak2
Василий 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
24 отзыва

Выбранный исполнитель

Zpon
28 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
$10
1 день
К сожалению с задачей не справился, и в конечном итоге просто перестал отвечать на сообщения

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Zpon
28 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад