Перенос Яндекс карты из конструктора в api

Необходимо перенести карту, созданную в конструкторе Яндекс карт в js api Яндекс.Карт, чтобы получить полноценный код для вставки карты на сайт.

В конструкторе создано 174 метки, для всех этих меток необходимо сохранить стиль, текст в балуне каждой метки выровнять по центру, для верхней строчки текста балуна задать font-weight: bold.

Задать параметры карты:

center: [56.01395267, 92.87167979],

zoom: 11,

controls: ["zoomControl", "fullscreenControl", "searchControl"],

behaviors: ["drag"],

Ссылка на карту в конструкторе: https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Ad51a6dae1159d7835dda9441ac40536f5644e1512da7af357f1c5b808bca7af1&source=constructorLink