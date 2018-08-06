Нужно доработать сайт на вп https://docs.google.com/document/d/1M3uK1zZUMN-MFzTDcqv-jKgK4SAkQagj_aic92i74qI/edit?usp=sharing
Натянуть новый дизайн на сайт
Сайт на фреймворк CodeIgniter, страниц под новый дизайн штук 10.
Заявки фрилансеров
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