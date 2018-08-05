Помочь подобрать Xpath в Datacol

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки159 просмотров

Требуется помощь в подборе Xpath на изображение в Datacol. Изображение -  https://www.agro-center.com.ua/combines-a/spare-parts-for-grain-harvesters/claas-a/00-4502-000-34-fuel-collector.html

7 лет назад
MihailMiller
Михаил 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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