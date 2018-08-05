Разработка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт28 заявок253 просмотра

Нужен сайт, с функционалом платной регистрации, личными кабинетами, созданием запросов ценовых предложений и мини аукционов онлайн и другие функции.

----------------------------------------------------------------------------------------

UPD 1.1 Добавил карту сайта, что нужно. Дизайн, почти не важен, важен функционал.

7 лет назад
qwertyme
Евгений 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров