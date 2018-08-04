Убунту запустить программу

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Закрыт3 заявки143 просмотра

Есть сервак на убунту

Необходимо запустить программу

Подробности  в скайпе

7 лет назад
DarkBalu
Сергей 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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