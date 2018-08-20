Таблица запросов на PHP

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен10 заявок166 просмотров

Необходимо сделать простую таблицу запросов на PHP с возможностью импорта из CSV файла и разделением по аккаунтам.

ТЗ, пример CSV файла, HTML верстка (авторизация и сама таблица) прикрепил.

Срок 2-3 дня

HTMLPHP
7 лет назад
web-house
Григорий 
32 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

sbs84
Юрий 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$50
5 дней
Работа выполнена четко по ТЗ и в оговоренные сроки.
Чётко поставленная задача. Оплата без проблем. Рекомендую

Заявки фрилансеров

sbs84
Юрий 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад