Задача: Необходимо собрать интернет-магазин на платформе 1С-Битрикс: 1. Развернуть 1С Битрикс и настроить синхронизацию каталога, продукции, характеристик, заказов и их статусов с 1С (совместно с 1С-программистом); 2. Настроить работу каталога, вывод данных ...
Таблица запросов на PHP
Необходимо сделать простую таблицу запросов на PHP с возможностью импорта из CSV файла и разделением по аккаунтам.
ТЗ, пример CSV файла, HTML верстка (авторизация и сама таблица) прикрепил.
Срок 2-3 дня
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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