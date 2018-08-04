Доработка/переработка сайта в т.ч. его дизайна

Нужно переделать/доработать сайт на основе имеющегося (en com . tech без пробелов):

-доработать дизайн (отрисовка иконок, наполнение фотографиями, человеческая верстка и пр.; понимание в какую сторону нужно двигаться есть),

-дополнить сайт анимацией по типу https://cloud.mail.ru/public/GRAr/SefVH9HvS,

-обеспечить возможность обновления контента без танцев с бубнами.

От вас жду сроки реализации и сумму за проект (ориентировочные), примеры работ.

Иные предложения по доработке существующего сайта горячо приветствуются.

Заранее спасибо за потраченное время.