Небольшие правки на 2 сайтах
Фильтр JSON на Angular Js
Есть пример кода фильтра на angular http://blog.sodhanalibrary.com/2015/12/filter-json-data-with-check-boxes-using.html#.W2Sh2f4zbOQ
Можно реализовать так же или по своему, принцип работы такой же.
Нужно отфильтровать данные из списка по критериям.
Данные будут приходить из стороннего Json файла https://cheapfortrip.ru/data.json
Фильтр будет фильтровать по параметрам: rating, stars, price
Опыт с angular обязателен.
Интеграция в сторонние приложения не нужна.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $5Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуй! Нужно удалить стандартный модуль оформления заказа и создать шуструю систему с применением ajax, плюс интегрировать стороннюю систему доставок , есть документация API! Подробнее по скайпу!Закрыт7 лет назад
- $200
Необходимо реализовать - Накладывание изображений на готовые видео либо картинки, а так же настройка движения этого изображения и регулировки длительности. - Накладывание текста на это же видео, и снова настройка его движения и ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Системаонлайн-обучения Приглашаем профессионаловдля интересной разработки! Нужно разработать систему онлайн обучения, которая будет иметь в себе расширенные возможности профиля. Формат онлайн обучения должен быть:текст— видео — проверка тестовая - ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
Укажите, что вы не бот. В итоге необходимо сделать: дизайн, вёрстку, имплементировать вёрстку в проект. Есть проект, который обеспечивает получение, структуризацию и корректный вывод информации от ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно переделать/доработать сайт на основе имеющегося (en com . tech без пробелов): -доработать дизайн (отрисовка иконок, наполнение фотографиями, человеческая верстка и пр.; понимание в какую сторону нужно двигаться есть), ...Закрыт7 лет назад
Нужно внести правки на сайт на Wordpress Оставляйте заявку если имеете опыт с этой цмс, обсудим тзВеб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
- $100
Необходимо настроить выгрузку ассортимента интернет-магазина www.statuspresent.ru в Яндекс.Маркет и Гугл.Покупки. Магазин в сервисах зарегистрирован, ранее была выгрузка в Яндекс.Маркет, но сейчас не работает. Необходимо найти причину и устранить. Цель - корректное размещение ассортимента ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Из текущих задач: Сделать возможность добавлять английские версии товаров (на сайте установлен полиленг - нужен плагин?)Функционал промокодов к товаруСтраница оформления заказаСтраница корзиныВеб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $50
Свёрстанную страницу подключить по API и поставить на сайт - СРОЧНО! Бюджет 50$ Сроки сегодня к ночи, саму страницу без интеграции показать Оплата по факту готовности, оставляйте пожалуйста ваш скайп для ...Закрыт7 лет назад