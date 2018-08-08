Фильтр JSON на Angular Js

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Есть пример кода фильтра на angular   http://blog.sodhanalibrary.com/2015/12/filter-json-data-with-check-boxes-using.html#.W2Sh2f4zbOQ   

Можно реализовать так же или по своему, принцип работы такой же.

Нужно отфильтровать данные из списка по критериям. 

Данные будут приходить из стороннего Json файла https://cheapfortrip.ru/data.json  

Фильтр будет фильтровать по параметрам: rating, stars, price   

Опыт с angular обязателен. 

Интеграция в сторонние приложения не нужна.

AngularJavaScript
7 лет назад
sergeywebster
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Yugofx
Юрий 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 отзывов
7 лет назад
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Yugofx
Юрий 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 отзывов
7 лет назад