Фильтр JSON на Angular Js

Есть пример кода фильтра на angular http://blog.sodhanalibrary.com/2015/12/filter-json-data-with-check-boxes-using.html#.W2Sh2f4zbOQ

Можно реализовать так же или по своему, принцип работы такой же.

Нужно отфильтровать данные из списка по критериям.

Данные будут приходить из стороннего Json файла https://cheapfortrip.ru/data.json

Фильтр будет фильтровать по параметрам: rating, stars, price

Опыт с angular обязателен.

Интеграция в сторонние приложения не нужна.