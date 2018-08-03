Разработка WEB-видеоредактора

Необходимо реализовать

- Накладывание изображений на готовые видео либо картинки, а так же настройка движения этого изображения и регулировки длительности.

- Накладывание текста на это же видео, и снова настройка его движения и регулировка длительности.

В конечном итоге нужен онлайн видео-редактор, который будет работать с готовыми изображениями и видео-нарезками из базы данных.

Реализовать желательно все на PHP. У этого языка есть библиотека ffmpeg, способная решить все эти задачи.

Бюджет не конечен и может быть обговорен с исполнителем.