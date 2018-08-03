Всем хеллоу! Нужен разработчик на React. Есть таски для создания компонентов на чистом реакте, нужен ответсвенный исполнитель.
Настройка выгрузки в Яндекс.Маркет и Гугл.Покупки
Необходимо настроить выгрузку ассортимента интернет-магазина www.statuspresent.ru в Яндекс.Маркет и Гугл.Покупки.
Магазин в сервисах зарегистрирован, ранее была выгрузка в Яндекс.Маркет, но сейчас не работает.
Необходимо найти причину и устранить. Цель - корректное размещение ассортимента интернет-магазина в сервисах Яндекс и Гугл.
Тестирование со стороны сервисов Яндекс и Гугл возьму на себя.
Интернет-магазин на CMS S.Builder.
Заявки фрилансеров
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