Настройка выгрузки в Яндекс.Маркет и Гугл.Покупки

Необходимо настроить выгрузку ассортимента интернет-магазина www.statuspresent.ru в Яндекс.Маркет и Гугл.Покупки.

Магазин в сервисах зарегистрирован, ранее была выгрузка в Яндекс.Маркет, но сейчас не работает.

Необходимо найти причину и устранить. Цель - корректное размещение ассортимента интернет-магазина в сервисах Яндекс и Гугл.

Тестирование со стороны сервисов Яндекс и Гугл возьму на себя.

Интернет-магазин на CMS S.Builder.