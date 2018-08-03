Настройка выгрузки в Яндекс.Маркет и Гугл.Покупки

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка117 просмотров

Необходимо настроить выгрузку ассортимента интернет-магазина www.statuspresent.ru в Яндекс.Маркет и Гугл.Покупки.

Магазин в сервисах зарегистрирован, ранее была выгрузка в Яндекс.Маркет, но сейчас не работает.

Необходимо найти причину и устранить. Цель - корректное размещение ассортимента интернет-магазина в сервисах Яндекс и Гугл.

Тестирование со стороны сервисов Яндекс и Гугл возьму на себя.

Интернет-магазин на CMS S.Builder.

7 лет назад
Seasons
Инна 
53 года
10 лет в сервисе
Была
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров